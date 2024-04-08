Жители Литвы оценили возможность работать четыре дня в неделю: есть пожелание относительно зарплаты

Если взглянуть на образование респондентов, то 4-дневную рабочую неделю поддерживают в основном респонденты с начальным/неоконченным средним, средним или профессиональным образованием (больше 60%), люди с высшим или неоконченным высшим меньше поддерживают такую идею - 49%.

Меньше всего такую реформу одобряли люди пенсионного возраста (всего 16%), правда, в этой группе 39% сказали, что они не работают, поэтому этот вопрос неактуален.

Больше всего против были респонденты в группе 45–54 лет – 24%, но за такое предложение выступили 56% людей этого возраста.

В группе самых молодых участников опроса (18–24 лет) 4-дневную рабочую неделю поддержали 75% респондентов, а против были всего 10%. За перемены выступили и 2/3 респондентов 25–34 лет.

На вопрос, ""хотели бы вы, чтобы в Литве ввели 4-дневную рабочую неделю?" в марте положительно ответили 54% респондентов, 18% были против, 22% не ответили на вопрос, а 7% сказали, что этот вопрос неактуален для них, поскольку они не работают.

"Возможно, это нехорошая тенденция. Это время, когда ты можешь инвестировать в свою карьеру, чтобы достичь определенных результатов", – сказал он Delfi.

Экономист Жигимантас Маурицас считает, что ожидания молодежи в связи с сокращением рабочей недели, невыгодны для нее же.

Если оценивать респондентов по доходам, то за укорачивание рабочей недели выступают люди с небольшими доходами - 62%.

В группе пенсионеров все наоборот: 12% за, а 25 - против.

Больше всего эту идею поддерживают студенты – 78% выступают за и всего 9% – против.

Еще с большим энтузиазмом к идее относятся рабочие – 66% выступают за сокращение рабочей недели.

Кстати, именно руководители высшего и среднего звена хуже всего оценивают предложение сократить рабочую неделю - 28%, однако в этом сегменте 51% респондентов все же выступает за ее сокращение.

"В Литве самые высокие зарплаты в группе 30–40 лет, такого нет практически ни в одной стране Западной Европы. Ожидания у молодежи большие, но надо работать", – считает экономист.

По его мнению, именно молодежь может больше работать, но это не значит, что ради работы надо жертвовать досугом.

У респондентов также спрашивали, "согласны ли они работать 4 дня и получать меньшую зарплату?"

На это согласились всего 5% респондентов, еще 13% выбрали вариант "скорее, да". Но 3/4 респондентов не согласны меньше работать и получать меньше денег: 47,7% сказал нет, а 29% – "скорее, нет".

На этот раз наблюдается большая разница в ответах мужчин и женщин: всего 1% женщин готов работать меньше и получать меньше, в группе мужчин таких 9%.