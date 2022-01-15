Такое явление Литве - редкость, для его появления нужны особые условия. Это свечение верхних слоев атмосфер вследствие их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра. Северное сияние можно увидеть в темное время суток при ясном небе. Чаще всего это явление наблюдается в холодное время года.
Фотографии Юстас разместил в группе "Что можно увидеть в Литве" на фейсбуке.
Северное сияние выло зафиксировано и в Паланге.
Лайма и Ритис сняли северное сияние на видео.
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