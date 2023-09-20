Жители Литвы не верят в способность Католической церкви выявлять случаи педофилии

 
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smurtas prieš vaikus, prievarta, pedofilija, agresija, našlaitis, nuskriaustas
smurtas prieš vaikus, prievarta, pedofilija, agresija, našlaitis, nuskriaustas
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Большинство жителей Литвы не верят, что Церковь способна самостоятельно выявить возможные случаи педофилии. Такие результаты опросов, проведенных на стыке августа и сентября, опубликовал в среду новостной портал LRT.

По данным опросов, проведенных компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai, всего 20 проц. жителей полагают, что Католическая церковь Литвы способна самостоятельно выявить возможные случаи педофилии в этой организации.

Между тем, 69 проц. считают, что Церковь не способна расследовать подобные случаи, сообщает портал LRT.
Каждый десятый респондент затруднился ответить на вопрос или не имел собственного мнения по данному вопросу.

Репрезентативный опрос населения Литвы был проведен по заказу LRT с 24 августа по 5 сентября 2023 года. Компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai опросила 1016 жителей Литвы. Погрешность опроса составляет не более 3,1 проц.

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