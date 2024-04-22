Жители Литвы не спешат страховать электросамокаты

 
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Elektriniai paspirtukai
Elektriniai paspirtukai
ФОТО: PA / Scanpix

С 1 января 2024 года в Литве вступило в силу требование страховать электросамокаты, сигвеи и небольшие тракторы для скашивания травы, однако страховщики говорят, что жители не спешат выполнять это требование. Результаты опроса показали, что это сделали 4 из 10 жителей, но на деле, по словам страховщиков, все обстоит еще хуже. Об этом рассказали журналисты телеканала LNK.

Причина введения такого требования - частое участие этих транспортных средств в ДТП.

Представитель Вильнюсской дорожной полиции Донатас Манкаускас сказал, что владельцы этих средств передвижения даже не считают их транспортными средствами.

"В прошлом году только в Вильнюсе пострадали 39 водителей самокатов. С 1 января действуют поправки к законам", – напомнил Манкаускас.

Правда, по его словам, многие считают, что все эти ограничения нужны только полиции.

"Но это не так. Во-первых, эти требования безопасности нужны, чтобы водители самокатов берегли свою жизнь и здоровье", – сказал Манкаускас.

"Ни одно требование не появляется из-за чьей-то фантазии. Все это связано между собой. Страховка нужна самим участникам движения, неважно чего это касается - имущества, здоровья или жизни. Введение изменений обусловлено ростом числа ДТП с участием водителей самокатов, ока не было страховки, люди из-за небольших травм даже не обращались в полицию, потому что им ничего не компенсировали" – сказал Манкаускас.

Исследование, проведенное компанией Lietuvos draudimas, показало, что самокаты застраховали или намерены это сделать 4 из 10 жителей. По словам представителя компании Саулюса Абрашкявичюса, люди неохотно пользуются этой услугой.

"Это новшество, некоторые, быть может, не знают о таком требовании. Кроме того, немногим этот вопрос актуален. Наше исследование показало, что всего 18% участников опроса владеют такими транспортными средствами, которые надо страховать с 1 января", – сказал он.

Страховщик отметил и сезонность этих видов транспорта - в первом квартале ими пользовались редко. "Мы надеемся, что по мере потепления люди начнут страховать эти транспортные средства", – заметил Абрашкявичюс.

"В первом квартале в нашей компании оформили 120 таких страховых полисов", – сказал собеседник.

Он отметил, что водители этих транспортных средств не всегда ведут себя ответственно на дорогах.

"И скорость превышают, и ездят небезопасно, и по несколько человек ездят на одном самокате. Когда бывают травмы, поверьте, они бывают тяжелыми", – сказал представитель Lietuvos draudimas.

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