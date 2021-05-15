До 15 мая все подготовительные работы должны быть завершены, однако спасатели начинают работу только после того как глава администрации Клайпедского муниципалитета подписывает соответствующий приказ о начале летнего сезона. Обычно сезон открывается в начале июня.

Paplūdimys (V. Jurevičienės nuotr.) © Vakarų ekspresas

"В Смильтине почти все готово, раздевалки, скамейки, мусорные контейнеры стоят, сейчас работы идут в Мелнраге-Гируляй. На этой неделе убирают выброшенный морем крупногабаритный мусор, бревна (...). Открылись туалеты, обновлены стенды и указатели", – рассказал о работах Александрас Сиакки.

Пока вода холодная, и отдыхающие не купаются, компания Klaipėdos paplūdimiai старается успеть с подготовкой спасателей и пляжей. "Отбор спасателей уже завершен, вскоре начнется обучение, в летний сезон будут работать больше 60 спасателей", – сказал Сиакки.

Всего на пляжах будет 12 постов.

Врач-дерматолог Клайпедской университетской больницы Йоланта Чесене сказала, что не надо спешить с принятием солнечных ванн.

Paplūdimys (V. Jurevičienės nuotr.) © Vakarų ekspresas

"Нам на пользу и нам опасно как весеннее, так и летнее солнце. Однако весеннее опаснее, поскольку кожа после зимы к солнцу не готова, весной легче сгореть, не загореть, а сгореть. В этом и кроется опасность", – сказала специалист.

Рак кожи - единственная форма рака, которой можно избежать, если не злоупотреблять солнечными ваннами. Чесене сказала, что не надо прятаться от солнца, надо проявлять осторожность.