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В Литве наступила весна, потеплело, чаще выглядывает солнце. Отдыхающие стали собираться на пляжах, однако летний сезон еще не начался, поэтому спасателей на пляжах нет, инфраструктура не подготовлена. Кроме того, врач-дерматолог предупреждает жителей об опасности весеннего солнца, пишет Vakarų ekspresas.
Paplūdimys (V. Jurevičienės nuotr.)
Paplūdimys (V. Jurevičienės nuotr.)
© Vakarų ekspresas

До 15 мая все подготовительные работы должны быть завершены, однако спасатели начинают работу только после того как глава администрации Клайпедского муниципалитета подписывает соответствующий приказ о начале летнего сезона. Обычно сезон открывается в начале июня.

Paplūdimys (V. Jurevičienės nuotr.)
Paplūdimys (V. Jurevičienės nuotr.)
© Vakarų ekspresas

"В Смильтине почти все готово, раздевалки, скамейки, мусорные контейнеры стоят, сейчас работы идут в Мелнраге-Гируляй. На этой неделе убирают выброшенный морем крупногабаритный мусор, бревна (...). Открылись туалеты, обновлены стенды и указатели", – рассказал о работах Александрас Сиакки.

Paplūdimys
Paplūdimys
© DELFI

Пока вода холодная, и отдыхающие не купаются, компания Klaipėdos paplūdimiai старается успеть с подготовкой спасателей и пляжей. "Отбор спасателей уже завершен, вскоре начнется обучение, в летний сезон будут работать больше 60 спасателей", – сказал Сиакки.

Всего на пляжах будет 12 постов.

Врач-дерматолог Клайпедской университетской больницы Йоланта Чесене сказала, что не надо спешить с принятием солнечных ванн.

Paplūdimys (V. Jurevičienės nuotr.)
Paplūdimys (V. Jurevičienės nuotr.)
© Vakarų ekspresas

"Нам на пользу и нам опасно как весеннее, так и летнее солнце. Однако весеннее опаснее, поскольку кожа после зимы к солнцу не готова, весной легче сгореть, не загореть, а сгореть. В этом и кроется опасность", – сказала специалист.

Рак кожи - единственная форма рака, которой можно избежать, если не злоупотреблять солнечными ваннами. Чесене сказала, что не надо прятаться от солнца, надо проявлять осторожность.

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