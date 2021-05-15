До 15 мая все подготовительные работы должны быть завершены, однако спасатели начинают работу только после того как глава администрации Клайпедского муниципалитета подписывает соответствующий приказ о начале летнего сезона. Обычно сезон открывается в начале июня.
"В Смильтине почти все готово, раздевалки, скамейки, мусорные контейнеры стоят, сейчас работы идут в Мелнраге-Гируляй. На этой неделе убирают выброшенный морем крупногабаритный мусор, бревна (...). Открылись туалеты, обновлены стенды и указатели", – рассказал о работах Александрас Сиакки.
Пока вода холодная, и отдыхающие не купаются, компания Klaipėdos paplūdimiai старается успеть с подготовкой спасателей и пляжей. "Отбор спасателей уже завершен, вскоре начнется обучение, в летний сезон будут работать больше 60 спасателей", – сказал Сиакки.
Всего на пляжах будет 12 постов.
Врач-дерматолог Клайпедской университетской больницы Йоланта Чесене сказала, что не надо спешить с принятием солнечных ванн.
"Нам на пользу и нам опасно как весеннее, так и летнее солнце. Однако весеннее опаснее, поскольку кожа после зимы к солнцу не готова, весной легче сгореть, не загореть, а сгореть. В этом и кроется опасность", – сказала специалист.
Рак кожи - единственная форма рака, которой можно избежать, если не злоупотреблять солнечными ваннами. Чесене сказала, что не надо прятаться от солнца, надо проявлять осторожность.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В парке Вингис проходят мероприятия "Большого марша в защиту семей" приехали 3000 автомобилей (177)
15 мая в столице Литвы , в парке Вингис, с 18 ч. проходит...
Памятка: какие правила действуют в отношении общения разных хозяйств в Литве (6)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду...
Часть жителей Электренай осталась без горячей воды на несколько месяцев, люди инвестируют в бойлеры (13)
С 11 мая 4000 жителей Электренай на несколько месяцев...
Брокер пропал с деньгами клиентов: речь идет о 160 000 евро (41)
Эдгарас пытался купить квартиру в столице Литвы и,...
Перемены в Литве с понедельника: приезжих из некоторых стран ждут более мягкие ограничения (8)
С 17 мая приезжих в Литву из Франции, Турции, Андорры,...