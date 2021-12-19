Следующие выборы президента в Литве состоятся в 2024 году, но социологи уже проводят опросы на тему, кого жители хотели бы видеть на посту президента, сообщает телеканал LNK.

В октябре-ноябре по заказу информационного агентства ELTA компания Baltijos tyrimаi провела опрос. Респонденты назвали фамилии 53 политиков и общественных деятелей.

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Чаще всего респонденты называли нынешнего президента Гитанаса Науседу, бывшего президента Далю Грибаускайте, экс-премьера Саулюса Сквернялиса, глава соцдемов Вилия Блинкявичюте и премьер-министр Ингрида Шимоните.

В двадцатку вошли не только лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис, еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс, лидер Партии труда Виктор Успасских, глава "Свободы и справедливости" Ремигиюс Жемайтайтис, председатель литовской адвокатуры Игнас Вегеле.

Лидера опроса Науседу склонны поддерживать не все.

"Голосовал бы ли я за Науседу? Думаю, нет", – сказал один вильнюсец.

Другая женщина сказала, что не голосовала бы за него, поскольку "ин не мужественный, нерешительный и не соответствует статусу президента". Но за кого голосовать, респонденты уже определились.

"Только не за Шимоните", – сказал LNK один мужчина.

Другая жительница Вильнюса сказала, что ей нравилась Грибаускайте. Один из мужчин назвал фамилию Вегеле.

Жители твердо знают, каким качествам должны отвечать будущие президенты. И заметили, что у нынешнего главы страны их нет.

"Половину Александра Лукашенко ему надо прибавить. И что должен представлять - не личные интересы, а национальные. Такое отношение нужно", – сказал мужчина, который хотел бы голосовать за Вегеле.

"Человек должен уметь постоять за себя, – сказал Вегеле.

Сам Науседа на вопрос о такой оценке жителей, был немногословен.

"Думаю, 2024 год будет хорошим. Литва выберет президента, парламент", – сказал он, заметив, что об опросах не думает.

"Все мои мысли направлены на то, как успешно управлять страной в ближайшие годы", – сказал президент.

Сквернялис сказал, что в президентских выборах 2024 года участвовать не планирует. Грибаускайте также не планирует возвращаться на этот пост. Ни Науседа, ни спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен также не говорят, будут ли участвовать в выборах.