Жители Литвы нашли на чем сэкономить: 4-5 евро за чашку кофе уже не кажутся „небольшой суммой“

В социальной сети Facebook пользователи обсуждали, может ли еда из супермаркета заменить обед в кафе.

Некоторые участники переписки писали, что покупают в супермаркетах готовую еду и так экономят, им не приходится есть в кафе.

„Во-первых, не всем финансы позволяют каждый день есть в кафе, во-вторых, не у всех есть время на обед в кафе“, – писала Вилия.

Люди делились, какая именно еда в супермаркете подходит для обеда.

„В кафе тоже дают замороженную продукцию плюс суп. Лучше уже столовая или супермаркет, хоть не переплачиваешь“, – писала Лина.

„Мне доводилось слышать, что в кафе тоже не всегда свою еду предлагают, там есть некоторые нюансы“, – прибавила Лайма.