2024.09.16 16:08

Жители Литвы нашли на чем сэкономить: 4-5 евро за чашку кофе уже не кажутся „небольшой суммой“

 
Раминта Ракауске
ru.DELFI.lt
Pirkinių krepšelis parduotuvėje
Pirkinių krepšelis parduotuvėje
ФОТО: ELTA / Josvydas Elinskas

Все больше жителей Литвы вместо того, чтобы ходить на обед в кафе, берут готовую еду в магазинах. Люди говорят, что так им удается сэкономить, а тенденцию подтверждают и торговые сети, у которых растут продажи. Экономистов такие тенденции не удивляют, ведь кофе за 4-5 евро не считается дешевым напитком.

В социальной сети Facebook пользователи обсуждали, может ли еда из супермаркета заменить обед в кафе.

Некоторые участники переписки писали, что покупают в супермаркетах готовую еду и так экономят, им не приходится есть в кафе.

„Во-первых, не всем финансы позволяют каждый день есть в кафе, во-вторых, не у всех есть время на обед в кафе“, – писала Вилия.

Люди делились, какая именно еда в супермаркете подходит для обеда.

„В кафе тоже дают замороженную продукцию плюс суп. Лучше уже столовая или супермаркет, хоть не переплачиваешь“, – писала Лина.

„Мне доводилось слышать, что в кафе тоже не всегда свою еду предлагают, там есть некоторые нюансы“, – прибавила Лайма.

Некоторые утверждали, что в наши дни обедать в кафе слишком дорого.

„Не надо думать, что если еда расфассована, то значит плохая, а в кафе – все свежее. Это не так. Бывает и вчерашнее по 9 евро. TВ кафе дорого, мало кто туда ходит“, – считает Нийоле.

Asociatyvi nuotr.

Delfi сравнил цены и ассортимент в кафе и в супермаркетах.

Например, картофельные блины стоят 2,5 евро. Примерно столько же стоят сырники. Блины из дрожжевого теста стоят по 1,5 евро, а 4 блинчика с курятиной и сыром обойдутся в 4,19 евро.

Если вам нужен более плотный обед, можно купить котлеты (1,65 за шт). Куриное филе с сыром и маринованными огурцами без гарнира стоит 4 евро, а котлета „Юрате“ (в панировке из сухариков) – 2,15 евро.

Немного дороже стоят макароны с сыром и ветчиной - почти 3 евро, цеппелины с соусом – 4,29 евро.

Жареное мясо с бочком и картофельным пюре – 3,29 евро, столько же стоит куриная котлета с картофельным пюре и салатом.

Вегетарианский плов стоит 2,5 евро, а тушеная свинина с лисичками и картофельным пюре – 3,79 евро.

Цены в кафе очень разные. Delfi недавно писал, сколько в среднем в разных городах Литвы стоит обед дня.

В апреле средняя стоимость обеда по Литве была 7,3 евро. Государственное агентство данных информирует, что, к примеру, в Вильнюсе в апреле комплекс стоил 7,5 евро, в Утене – 8,34 евро, в Шяуляй - 8,16 евро, в Клайпеде – 7,96 евро. В Варене и Таураге обед стоит соответственно 7,73 и 7,88 евро. Самый дешевый обед – в Мажейкяй (5,45 евро).

Представитель торговой сети Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что клиенты покупают готовую еду на обед и на ужин.

„Данные показали, что больше всего приготовленной еды люди покупают в 12 ч., приходят за ней и в – 17 и 18 ч.

<...> По сравнению с началом года, в Maximа покупатели стали покупать на 20% больше приготовленной еды“, – сказала она.

Представитель Iki Lietuva Гинтаре Китове также сказала, что продажи готовой еды растут.

„С начала года мы продаем на 11% больше продукции Pagaminta IKI, чем в прошлом году в то же время. Летом рекорды бил холодный борщ, самые популярные перекусы – бутерброды, humusas, десерты, круассаны и булочки. <...>“, – сказала она.

Pirkininių krepšys

Пресс-секретарь Rimi Lietuva Эгле Красаускене прибавила, что большой спрос на такую еду, скорее всего, диктует темп жизни.

„Покупатели хотят купить легкую, полезную и дешевую еду, меньше готовить. Особенно это касается работающих студентов“, – сказала она, заметив, что в магазина их сети популярностью пользуются готовые салаты.

Экономист банка Šiaulių bankаs Индре Гените-Пикчене сказала, что такая тенденция не должна удивлять.

„Надо признать, что этот год не был благоприятным для кафе, их оборот в январе-июле снизился на 7,7%“, – заметила она.

Indrė Genytė-Pikčienė

„Это естественно, что 4-5 евро за чашку кофе не кажется нормальной ценой, люди отказываются от этого.

Еще один фактор - повышение НДС на услуги общепита. Это привело к росту цену чувствительной реакции людей“, – считает экономист.

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