Жители Литвы нашли на чем сэкономить: 4-5 евро за чашку кофе уже не кажутся „небольшой суммой“

В социальной сети Facebook пользователи обсуждали, может ли еда из супермаркета заменить обед в кафе.
Некоторые участники переписки писали, что покупают в супермаркетах готовую еду и так экономят, им не приходится есть в кафе.
„Во-первых, не всем финансы позволяют каждый день есть в кафе, во-вторых, не у всех есть время на обед в кафе“, – писала Вилия.
Люди делились, какая именно еда в супермаркете подходит для обеда.
„В кафе тоже дают замороженную продукцию плюс суп. Лучше уже столовая или супермаркет, хоть не переплачиваешь“, – писала Лина.
„Мне доводилось слышать, что в кафе тоже не всегда свою еду предлагают, там есть некоторые нюансы“, – прибавила Лайма.
Некоторые утверждали, что в наши дни обедать в кафе слишком дорого.
„Не надо думать, что если еда расфассована, то значит плохая, а в кафе – все свежее. Это не так. Бывает и вчерашнее по 9 евро. TВ кафе дорого, мало кто туда ходит“, – считает Нийоле.
Delfi сравнил цены и ассортимент в кафе и в супермаркетах.
Например, картофельные блины стоят 2,5 евро. Примерно столько же стоят сырники. Блины из дрожжевого теста стоят по 1,5 евро, а 4 блинчика с курятиной и сыром обойдутся в 4,19 евро.
Если вам нужен более плотный обед, можно купить котлеты (1,65 за шт). Куриное филе с сыром и маринованными огурцами без гарнира стоит 4 евро, а котлета „Юрате“ (в панировке из сухариков) – 2,15 евро.
Немного дороже стоят макароны с сыром и ветчиной - почти 3 евро, цеппелины с соусом – 4,29 евро.
Жареное мясо с бочком и картофельным пюре – 3,29 евро, столько же стоит куриная котлета с картофельным пюре и салатом.
Вегетарианский плов стоит 2,5 евро, а тушеная свинина с лисичками и картофельным пюре – 3,79 евро.
Цены в кафе очень разные. Delfi недавно писал, сколько в среднем в разных городах Литвы стоит обед дня.
В апреле средняя стоимость обеда по Литве была 7,3 евро. Государственное агентство данных информирует, что, к примеру, в Вильнюсе в апреле комплекс стоил 7,5 евро, в Утене – 8,34 евро, в Шяуляй - 8,16 евро, в Клайпеде – 7,96 евро. В Варене и Таураге обед стоит соответственно 7,73 и 7,88 евро. Самый дешевый обед – в Мажейкяй (5,45 евро).
Представитель торговой сети Maxima Индре Тракимайте-Шяшкувене сказала, что клиенты покупают готовую еду на обед и на ужин.
„Данные показали, что больше всего приготовленной еды люди покупают в 12 ч., приходят за ней и в – 17 и 18 ч.
<...> По сравнению с началом года, в Maximа покупатели стали покупать на 20% больше приготовленной еды“, – сказала она.
Представитель Iki Lietuva Гинтаре Китове также сказала, что продажи готовой еды растут.
„С начала года мы продаем на 11% больше продукции Pagaminta IKI, чем в прошлом году в то же время. Летом рекорды бил холодный борщ, самые популярные перекусы – бутерброды, humusas, десерты, круассаны и булочки. <...>“, – сказала она.
Пресс-секретарь Rimi Lietuva Эгле Красаускене прибавила, что большой спрос на такую еду, скорее всего, диктует темп жизни.
„Покупатели хотят купить легкую, полезную и дешевую еду, меньше готовить. Особенно это касается работающих студентов“, – сказала она, заметив, что в магазина их сети популярностью пользуются готовые салаты.
Экономист банка Šiaulių bankаs Индре Гените-Пикчене сказала, что такая тенденция не должна удивлять.
„Надо признать, что этот год не был благоприятным для кафе, их оборот в январе-июле снизился на 7,7%“, – заметила она.
„Это естественно, что 4-5 евро за чашку кофе не кажется нормальной ценой, люди отказываются от этого.
Еще один фактор - повышение НДС на услуги общепита. Это привело к росту цену чувствительной реакции людей“, – считает экономист.