Жители Литвы нашли лазейку: едут и на взморье в надежде, что полиция их не заметит

Во вторник в полдень поезд из Вильнюса в Клайпеду шел не пустой.

"Возвращаюсь не ради Пасхи, я вернусь в Вильнюс в субботу. Билет купила, но да, сейчас их нет, раскуплены", – сказала встреченная у поезда девушка.

"Мы ехали в понедельник в 6 ч. из Клайпеды в Вильнюс, поезд был полный. Были люди без масок, они их стягивали вниз", – сказала женщина.

Другая женщина сказала, что приезжала в Вильнюс навестить мужа, а сейчас возвращается домой в Клайпеду.

Примерно в это время с вокзала идут поезда в Тракай и Каунас. Некоторые пассажиры признаются, что рискуют.

"Еду в Тракай погулять. Я интересуюсь фотографией, нужно в такую погоду пофотографировать", – сказал мужчина.

"Еду в Каунас, чтобы навестить маму, сегодня у нее день рождения", – сказала женщина с букетом цветов в руках. На вопрос, не боится ли она, что ее поймают, ответила: "Не скажу. Ну, боюсь, конечно. Но, думаю, все будет хорошо".

Женщина, отправлявшаяся в Клайпеду сказала, что не знает, нарушает ли она закон. "Я еду навестить члена семьи", – сказала она.

Перед Пасхой на некоторые поезда билеты уже раскуплены. Похоже, жители нашли лазейку, которая помогает обойти действующие ограничения. пассажиры говорят, что в поездах никаких проверок нет, поэтому они не боятся быть пойманными.

"Не проверяли, только билеты смотрят", – сказала LNK одна женщина.

Девушка сказала журналистам, что ездит в Клайпеду каждые две недели, никаких проверок не было.

Пассажиры говорят, что никаких проверок в поездах нет. Даже если бы ехал кто-то с температурой, этого не заметили бы.

"Было бы безопаснее, если бы хотя бы температуру измеряли перед посадкой", – сказала одна женщина.

Полиция подтвердила, что пассажиров поездов проверяют редко. "Поезда, наверное, редко проверяют. Но маршрутные автобусы проверяют. Насколько я знаю, были случаи, когда людей высаживали", – сказал юресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

Полицейские заметили, что перед пасхальными выходными рисковать не стоит, поскольку контроль будет усиленным. Пассажиров поездов планируют проверять перед отправлением поезда.

"Нас заверили, что пассажиров высаживать не будут, им выпишут штраф. Этот штраф значительный. Я думаю. штраф адекватный, он помогает понять, что лучше не нарушать закон", – сказал журналистам гендиректор LTG LINK Линас Баужис.

Больше полицейских перед праздниками и в праздничные дни будет работать на дорогах.

Ограничение мобильности в Литве действует до 6 апреля, но это не означает, что с 7 апреля будем ездить свободно.

"В начале следующей недели будем знать, как обстоят дела. Оставить ли ограничение в части муниципалитетов, может модифицировать его, позволить перемещаться привитым людям или тем, кто сдал тест и получил отрицательный результат, если удастся это технически оформить, чтобы полиция могла проверить. Идей есть много", – сказала премьер-министр Ингрида Шимоните.

Тем, кто в праздничные выходные планирует отправиться в поездку на автомобиле, полиция рекомендует вооружиться терпением. Из-за потока машин и проверок возможны заторы. Важно иметь при себе необходимые для поездки документы.