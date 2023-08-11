Жители Литвы на Жолинес едут на взморье: какие цены ждут отдыхающих

Некоторые гостиницы заполнены на 90%, поэтому те, кто захочет поехать в последний момент, может не найти жилья.

"Заполненность номеров и апартаментов - 80-96%. Желающие заказать места на все длинные выходные - с пятницы по вторник - практически ничего не найдут. Еще есть варианты на 1-2 ночи. Цены на двоих - 100-350 евро за ночь", – сказала Delfi представитель Нидского центра культуры и информации Agila Кристина Вайчюне, заметив, правда, что можно еще найти варианты в частном секторе.

На вопрос о ценах на эти выходные, она ответила: "В доме отдыха для молодежи комната стоит 20 евро, если речь идет о номере на двоих 120 – 350 евро. Но есть и роскошные апартаменты за 400–900 евро за ночь", – сказала Вайчюне.

По ее словам, обычно цены на жилье самые высокие с середины июля по середину августа.

Журналисты Delfi žurв пятницу с утра смотрели цены на booking.com. На длинные выходные были два варианта в 4-звездочных гостиницах Ниды - Nodos apartamentai за 1670 евро и Vila Neringa - 2796 евро.