Жители Литвы на Успение едут на взморье: какие цены ждут отдыхающих

Некоторые гостиницы заполнены на 90%, поэтому те, кто захочет поехать в последний момент, может не найти жилья.
"Заполненность номеров и апартаментов - 80-96%. Желающие заказать места на все длинные выходные - с пятницы по вторник - практически ничего не найдут. Еще есть варианты на 1-2 ночи. Цены на двоих - 100-350 евро за ночь", – сказала Delfi представитель Нидского центра культуры и информации Agila Кристина Вайчюне, заметив, правда, что можно еще найти варианты в частном секторе.
На вопрос о ценах на эти выходные, она ответила: "В доме отдыха для молодежи комната стоит 20 евро, если речь идет о номере на двоих 120 – 350 евро. Но есть и роскошные апартаменты за 400–900 евро за ночь", – сказала Вайчюне.
По ее словам, обычно цены на жилье самые высокие с середины июля по середину августа.
Журналисты Delfi žurв пятницу с утра смотрели цены на booking.com. На длинные выходные были два варианта в 4-звездочных гостиницах Ниды - Nodos apartamentai за 1670 евро и Vila Neringa - 2796 евро.
На booking.com на эти выходные в Неринге было лишь 3 предложения с пятницы по вторник.
Такие большие деньги за отдых в Ниде обычно платят не литовцы, а иностранцы. Вайчюте сказала, что сейчас чувствуется рост иностранцев на косе. В основном это туристы из Германии, Латвии, Польши, Франции, Эстонии, Швейцарии, Австрии, Великобритании, США. Однако бывают и гости из Ямайки, Перу, Коста-Рики, Колумбии, Аргентины, Бразилии, Китая, Австралии, Израиля, ЮАР, Ганы, Новой Зеландии и Индии.
В длинные выходные отдыхающих в Неринге ждет масса мероприятий - Фестиваль ужупского кино, Дни древних ремесел, опера музыкального фестиваля Kuršių nerija.
По словам президента Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов Лауры Таучуте, в Паланге отдыхающие также активно бронируют жилье.
"Ситуация изменилась в среду-четверг. Заполненность выросла до 90%. Литовцы следят за погодой, планируют отпуск в последнюю минуту. Немногие хотят отдыхать в дождь", – заметила она и сказала, что в Палангу приезжают и соседи – латыши, поляки, эстонцы.
"Они говорят, что Паланга - европейский курорт и с каждым годом становится все краше. В Паланге отдыхают также немцы, в этом году - немало американцев", – порадовалась Таучуте.
Что касается цен, она заметила, что у каждой гостиницы своя ценовая политика. "Можно найти гостиницы по цене от 60 до 300 евро за ночь", – сказала президент ассоциации.
Однако выяснилось, что найти вариант на 4 выходных дня по привлекательной цене в Паланге не просто. Например, в санатории Gradiali, admадминистратор сказала, что остался один номер за 318 евро за ночь. В гостинице Pušų Paunksnėje были номера с 13 августа.
"Цены: полулюкс – 299 евро, роскошный двухместный номер – 399 евро, четырехместный – 499 евро за ночь", – сказала администратор, заметив, что в их гостинице цены не меняются в зависимости от погоды и дополнительных выходных.
На booking.com есть вариант студии 20 кв. м Seaside apratments с одной кроватью за 523 евро на 4 дня.
В 5-звездочных гостиницах цены в разы больше, например, в Amsterdam Plaza Hotel & Spa 11-15 августа – 1564 евро, Vanagupe SPA Resort – 1028 евро. И это цены со скидкой booking.com в 8-10%.
Но есть и другие варианты ночлега, например, в MiegOK 777 за 4 дня цена составит 221 евро. Правда, здесь будет общая ванная с другими отдыхающими.