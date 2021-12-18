Жители Литвы на праздниках экономить не планируют: где еще остались свободные места на Новый год

Глава портала priejuros.lt Лауринас Шертвитис сказал Delfi, что и на Новый год у моря есть свободные места.

"Свободные места есть, но выбор небольшой. Самые популярные варианты были в тех гостиницах, гостевых домах, где организовывали какие-то мероприятия концерты или что-то происходило рядом, там есть развлечения, поэтому и популярность таких мест выше. Гостиницы, в которых есть СПА-центры обычно и предлагают разные мероприятия, тут уже выбора осталось немного, но на Новый год еще есть варианты", – сказал он.

Собеседник не сомневается, что в этом году жители Литвы не намерены экономить на праздниках.

"Факт - люди много тратят, интересуются новогодними развлечениями, ищут номера в гостиницах, усадьбы сельского туризма, тут я думаю, траты будут больше, чем в прошлом году на праздники. Я посмотрел посещаемость наших сайтов, статистика говорит за себя - активность выросла в 10 раз, до уровня, зафиксированного 2 года назад, значит, люди ищут, где остановиться", – сказал собеседник.

Однако он заметил, что жители Литвы все же склонны праздновать Рождество и Новый год дома.

"Статистика 2018, 2019 и даже 2017 г показывает, что немало людей в Сочельник и на Рождество остается дома, некоторые на это время ездили в усадьбы. Обычно в таких усадьбах собиралась вся семья, родня, в этом году на Рождество усадьбы заказывают неохотно, но, я думаю, это не только из-за пандемии, а потому, что в этом году праздники выпадают на выходные, значит есть только один дополнительный выходной - пятница. Это сдерживает людей от поездок. Все еще опасаются разных ограничений. Конечно, таких людей немного, но они есть", – сказал Шертвитис.

Он заметил, что если кто-то хочет праздновать Новый год не дома, стоит поспешить, цены не снизятся.

"Цены не снизятся. Конечно, цены растут, но они не раздуты, как было в прошлом году. Еще одна тенденция - популярностью в этом году пользуются большие усадьбы, в которых будут какие-то мероприятия, их быстрее бронировали на Новый год, чем маленькие", – сказал специалист.

"Те, кто будет делать заказ в последнюю минуту, в выигрыше не будут, это факт", – заметил Шертвитис.