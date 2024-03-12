Жители Литвы массово меняют документы - в чем причина

В Вильнюсском отделении Департамента миграции очередей нет, но движение наблюдается – люди меняют документы.
"Надо быть готовым бежать отсюда как можно скорее", – сказал один мужчина, который пришел в Департамент миграции за паспортом.
"Меняем документы, потому что не знаем, чего ждать. На всякий случай меняем", – сказала женщина. Мужчина, который пришел с ней, сказал, что "надо не бояться войны и быть сильными".
Другой мужчина сказал, что страха не ощущает, меняет документы, потому что настало время. То же самое сказали еще несколько человек.
В 2003 г. в Литве начали выдавать идентификационные карты и паспорта нового образца, поэтому каждые 10 лет потребность в новых документах увеличивается, так было и в 2013 году и в 2023.
"В прошлом году мы выдали рекордное количество паспортов и идентификационных карт. Всего – 750 000", – сказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.
Однако рекорд 2013 года не был побит - тогда было выдано на 100 000 документов больше.
"Почему рекорд не был побит? Да потому, что в 2022 году, когда началась война, многие жители заранее поменяли документы", – объяснила Гудзинскайте.
Власти призывают жителей не бояться.
"Документ нужен, но паниковать не надо", – сказал глава парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас.
Он сказал, что опасность мы заметим заранее.
"Система предварительного уведомления, которая есть у Запада, намного сильнее и мощнее, чем у РФ. Поэтому любое моделирование войны со стороны России мы заметим заранее", – сказал депутат.
Документы можно сделать в течение одного дня, в течение 5 рабочих дней и в течение месяца. Живых очередей в департаменте нет, надо резервировать время визита заранее.
Только инвалиды, пожилые люди и те, кто хочет получить документ в тот же день, могут сделать это без записи.