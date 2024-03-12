Жители Литвы массово меняют документы - в чем причина

В Вильнюсском отделении Департамента миграции очередей нет, но движение наблюдается – люди меняют документы.

"Надо быть готовым бежать отсюда как можно скорее", – сказал один мужчина, который пришел в Департамент миграции за паспортом.

"Меняем документы, потому что не знаем, чего ждать. На всякий случай меняем", – сказала женщина. Мужчина, который пришел с ней, сказал, что "надо не бояться войны и быть сильными".

Другой мужчина сказал, что страха не ощущает, меняет документы, потому что настало время. То же самое сказали еще несколько человек.

В 2003 г. в Литве начали выдавать идентификационные карты и паспорта нового образца, поэтому каждые 10 лет потребность в новых документах увеличивается, так было и в 2013 году и в 2023.

"В прошлом году мы выдали рекордное количество паспортов и идентификационных карт. Всего – 750 000", – сказала директор Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.