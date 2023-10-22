Жители Литвы лучше всего оценивают мигрантов из Украины

"В Литве у нас больше 50 000 украинцев, поэтому естественно, что с ними сталкиваемся чаще всего. Надо заметить, что их жители оценивают лучше всего - на 8 баллов из 10. Это значит, что украинцы лучше влились в литовское общество, поэтому литовцы их лучше оценивают", – сказал представитель IOM Lietuva Эйтвидас Бингялис.

Половина (49%) респондентов считает, что после войны в Литве могут остаться те украинцы, которые выучили язык и нашли работу. 36% не против, чтобы украинцы остались, если они этого хотят, а 10% считают, что беженцы должны покинуть Литву.

На втором месте по благосклонной оценке - мигранты из стран Центральной Азии (5,2%). На третьем – граждане Беларуси (5,15%). Далее идут мигранты с Ближнего Востока (4,43%) и мигранты, которые попали в Литву через Беларусь в 2021 году (4,13%).

Исследование показало, что 1/4 респондентов сталкивалась с мигрантами, половина замечала их, но лично не имела дела. Абсолютное большинство (89%) указало, что они общались с беженцами из Украины.