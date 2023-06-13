Жители Литвы: иностранцы в секторе услуг должны знать литовский

aA
81 проц. жителей Литвы считает, что иностранцы, работающие в сфере обслуживания Литвы, должны знать литовский язык, свидетельствует опубликованный во вторник LRT опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimai.
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 90
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 90
© VSAT

Результаты исследования показывают, что 81 проц. жителей Литвы в возрасте 15-74 лет согласны с тем, что все лица, работающие в сфере обслуживания, должны знать литовский язык независимо от их статуса, это условие распространяется и на военных беженцев из Украины. По данным опроса, с этим утверждением полностью согласны 41% респондентов, скорее согласны – 40 проц.

Согласно исследованию, 15% опрошенных жителей страны (3% полностью не согласны и 12% скорее не согласны) не согласны с утверждением, что лица, работающие в сфере обслуживания, должны знать литовский язык, 4 проц. респондентов не высказали свое мнение или не ответили на вопрос.

Репрезентативный опрос жителей Литвы по заказу LRT 12-29 мая провела компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai. В ходе исследования было опрошено 1 020 жителей Литвы, погрешность результатов не превышает 3,1 проц.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Неожиданная проблема: водители-иностранцы не платят налоги

По подсчетам инспекторов, количество иностранцев,...

Департамент миграции: иностранцы выбирают Литву в качестве страны назначения

Все больше иностранцев выбирают Литву в качестве...

TOP новостей

Galimas sukčiavimas grožio klinikoje Galimas sukčiavimas grožio klinikoje Galimas sukčiavimas grožio klinikoje

Действия руководства клиники пластической хирургии: подозревают сокрытие налогов, зарплата хирурга - 25 евро

В поле зрения управления по расследованию...

Oleksijus Arestovyčius Oleksijus Arestovyčius

Алексей Арестович в интервью Delfi: мы должны дать России исторический шанс справиться "не верю в историческое проклятие"

"На что должны быть направлены наши усилия? Почему я...

Блогер Малинаускас, которого не пустили в квартал Гульбинай, обратился к самому богатому предпринимателю Литвы

Журналистов Delfi и блогера Скирмантаса Малинаускаса на...

Жители Литвы: иностранцы в секторе услуг должны знать литовский

81 проц. жителей считает, что иностранцы, работающие в...

Ausma Miškinienė

Мэр Лаздийского района сама призналась Тапинасу: у нее на счету – 43 банковские карты

Общественный деятель Андрюс Тапинас недавно сообщил,...