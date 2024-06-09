Жители Литвы хотят работать и на пенсии, как сохранить рабочее место

Представители ГИТ указали, что возраст работника, в том числе и пенсионный, не может быть основанием для увольнения по инициативе работодателя, кроме установленных законом исключений.

„Никто не жалуется на качество моей работы. Единственный минус – пенсионный возраст. Наверное, работодатель считает меня слишком старой, он хочет взять работника помоложе. Ноя хочу работать, потому что у меня есть силы и я хочу это делать“, – уверяет женщина.

Может ли он меня уволить? Я не намерена уходить по собственному желанию. Если хочет, пусть увольняет“, – сказала женщина.

„Я решила остаться на работе ради больших доходов и возможности самореализации. Однако работодатель все напоминает мне, что вскоре нам придется расстаться.

„Если работник достиг пенсионного возраста, но хочет продолжать работать, ему ничего не надо делать дополнительно. Есть особые законы, устанавливающие исключение, что определенную должность могут занимать работники определенного возраста. Надо отметить, что такие исключения могут быть установлены лишь на законодательном уровне. Обычно, если работник достигает пенсионного возраста, его трудовой договор не меняется, срок его действия не прекращается“, – указали представители ГИТ.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене убеждена, что основная причина, по которой люди на пенсии продолжают работать - это финансы.

„Например, в Швеции и Норвегии люди минуты считают до пенсии. В Литве этого нет, у людей и мысли не возникает выходить на пенсию, они продолжают работать. Поскольку на пенсию они не смогут прожить. В Литве человек может себя содержать, пока он работает, а на пенсии он обычно оказывается в нищете. У нас недостаточно достойные пенсии. Поэтому люди ощущают стресс“, – сказала она.