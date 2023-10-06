Жители Литвы экономят на еде, чаще покупают уцененные продукты

Торговцы заметили, что жители Литвы ищут дешевую еду. Представитель сети Rimi Lietuva Эгле Красаускене сказала, что люди чувствительны к ценам, и это заметно.

"Они следят за акциями, скидками, предложениями. Мы заметили, что люди чаще следят за информацией о скидках на сайтах. Мы стараемся предлагать качественные продукты по доступным ценам", – сказала она.

По ее словам, продукты с истекающим сроком годности в их магазинах можно купить за полцены.

"Мы заметили, что самые популярные уцененные продукты: свежее мясо, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты", – сказала Красаускене.

Правда, иногда жители покупают уцененные товары впрок.

"Если речь идет о бытовой химии или какой-то мелкой бытовой технике, то люди их почти не покупают без скидки, следят за акциями, покупают больше, впрок", – заметила представитель Rimi Lietuva.

По словам представителя сети Maxima Раминты Гецявичюте, нет такой тенденции, чтобы росло число продаж уцененных товаров.