Жители Литвы экономят на еде, чаще покупают уцененные продукты

Торговцы заметили, что жители Литвы ищут дешевую еду. Представитель сети Rimi Lietuva Эгле Красаускене сказала, что люди чувствительны к ценам, и это заметно.
"Они следят за акциями, скидками, предложениями. Мы заметили, что люди чаще следят за информацией о скидках на сайтах. Мы стараемся предлагать качественные продукты по доступным ценам", – сказала она.
По ее словам, продукты с истекающим сроком годности в их магазинах можно купить за полцены.
"Мы заметили, что самые популярные уцененные продукты: свежее мясо, хлебобулочные изделия, овощи и фрукты", – сказала Красаускене.
Правда, иногда жители покупают уцененные товары впрок.
"Если речь идет о бытовой химии или какой-то мелкой бытовой технике, то люди их почти не покупают без скидки, следят за акциями, покупают больше, впрок", – заметила представитель Rimi Lietuva.
По словам представителя сети Maxima Раминты Гецявичюте, нет такой тенденции, чтобы росло число продаж уцененных товаров.
"Клиенты их покупают, как обычно. Покупатели часто покупают уцененные молочные продукты: сыры, творог, кефир, йогурт. Также берут свежее мясо, хлеб, готовые изделия: салаты, закуски, мясные изделия", – заметила она.
"Только за 9 месяцев этого года, покупая уцененные продукты, жители сэкономили целых 36 млн. евро. Эта сумма впечатляет, как и количество купленных продуктов - 10 000 тонн. Жители пользуются возможностью сэкономить и сохраняют от уничтожения немало продуктов", – сказала Гецявичюте.
По ее словам, с нового года заметно, что жители стали покупать более дешевые продукты.
"Они стараются экономить, много не тратят, покупают товары нашего бренда. Покупатели следят за акциями, интересуются ими", – сказала Гецявичюте.