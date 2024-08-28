Жители Литвы едут за алкоголем в Латвию и Польшу: рассказали, сколько сэкономили

Жительница Вильнюса Аделе планирует свою свадьбу. Она сказала Delfi, что больше всего информации о ценах на алкоголь можно найти на форумах и в группах в социальных сетях.
Там, по ее словам, жители говорят о том, что экономят за счет поездок в Латвию или Польшу 200-300 евро.
„В Латвии важно следить за акциями, там нет запрета на рекламу, поэтому производители конкурируют ценами, делают скидки, это снижает цену“, – заметила Аделе.
Однако Аделе с женихом ездила в Польшу в магазин SuperAlko.
„В него из Литвы можно пойти пешком. На стоянке полно машин с литовскими номерами.
Магазин, как склад, все на поддонах“, – сказала она, заметив, что цены там указаны и в евро и в злотых.
„Кассиры говорят по-литовски“, – удивлялась Аделе.
Женщина сказала, что игристое вино известного бренда со скидкой они купили по 5,8 евро (в Литве 10 евро).
„Мы покупали и безалкогольный вариант по 5,6 евро, у нас со скидкой было 6 евро.
Покупали пиво. За бутылку платили по 1,09 евро, в Литве с депозитом за тару – 1,6/1,7 евро“, – сравнила она цены.
По ее словам, они ездили за слабым алкоголем, но видели, что отличаются и цены на крепкие напитки. Текила в Польше стоила 15 евро, в Литве – около 20 евро.
„Мы купили по бутылке рома и джина. Цена на них отличалась незначительно - на 2 евро за бутылку“, – сказала Аделе.
Им удалось сэкономить 145 евро (если отнять потраченные на бензин деньги, то 120 евро).
„Стоило ехать. Если бы мы купили больше крепких напитков, сэкономили бы больше“, – заметила Аделе.
Глава Литовской ассоциации производителей и импортеров алкоголя Мантас Закарка сказал, что цены разные из-за разницы в акцизах.
„В Литве политика достаточно самостоятельная. Если эстонцы и латвийцы формально договорились между собой и согласовывают тарифы на акцизные товары, то у нас с Латвией и Польшей договоренностей нет, наши акцизы в регионе самые высокие. Мы считаем, что эта проблема станет еще больше“, – сказла он.
Он напомнил, что со следующего года акцизы в Литве снова вырастут.
„Они увеличатся значительно, в среднем на 10-11%. В соседних странах такого роста не будет“, – сказал Закарка.
По его словам, ассоциация и сама постоянно слышит о том, что организаторы частных праздников за алкоголем ездят за границу.
Он заметил, что в Литве нет статистики, которая помогла бы выяснить масштабы торговли алкоголем у границе.
„Таких данных нет“, – сказал Закарка.
Экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас не склонен во всем видеть вину одних акцизов.
„Долгое время акциз на пиво в Латвии был выше, чем у нас, но пиво у нас было дороже.
Это связано с тем, что литовцы предпочитают пиво определенных сортов и готовы платить за него больше. Было такое, что аналогичное пиво в Латвии продавали на несколько десятков процентов дешевле, чем в Литве.
Акцизы больше сказываются на ценах на крепкий алкоголь“, – сказал Маурицас.
Он охарактеризовал ситуацию, как „специфику рынка“.
„Это как с молочными товарами. В одних странах покупают базовые продукты, а в Литве люди покупают более дорогое молоко, хотя все оно одинаковое“, – заметил экономист.
Иными словами, торговцы за определенные продукты просят больше, а литовцы платят.
„Литовцы любят местные товары“, – сказал Маурицас.
Литовская таможня информировала, что действуют ограничения на ввоз алкоголя из Латвии и Польши (до 10 л крепких напитков, 20 л крепленого вина, 90 л вина (не больше 60 л игристого), 110 л пива.
Минфин Литвы поделился информацией о тарифах акцизов в Литве, Латвии и Польше и разнице в ценах.
В таблице видно, что почти все акцизы в Литве намного больше, чем у соседей. Правда, в Латвии выше акциз на винно.
Минфин напомнил, что акцизы в Литве увеличат в 2025–2027 гг.