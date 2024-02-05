Жители Литвы делятся видео ледохода: на льдине – необычные путешественники

Эдвардас Виткаускас поделился впечатляющим видео, сделанным в низовьях Немана.

"Этой зимой в низовьях Немана это уже не первый ледоход, льдины шириной с Неман, испытывают крепость деревьев, растущих по берегам. Семья кабанов каким-то образом умудрилась доплыть на льдине до маяка в Уостадварисе и застряла на мелководье, привлекая всеобщее внимание", – писал Эдвардас.

По его словам, кабаны были в 20 м от берега. Вечером, когда разошлись люди, кабаны вплавь добрались до берега и убежали в поля.

Больше всего внимания привлекли три кабана на льдине, которых запечатлела Дайва Якене.

"Перед устьем Немана льдины, застряв на мелководье, перекрывают воды реки, поднимая уровень воды. У дороги в нескольких метрах от нас резвились бобры, не обращая на нас внимания, когда мы ехали, но вот съемка им не понравилась", – прибавил Эдвардас.

Ледоход на Немане запечатлела и Виолета.

В воскресенье ледоход в Каунасе запечатлела и Витауте Станкайтене. По реке плыли большие глыбы льда.