В соответствии с новыми требованиями поставщик тепла, компания, которая присматривает за системами или управляющий домом должны гарантировать реновацию и автоматизацию теплоузлов в течение 4 лет. Надеются, что это будет способствовать снижению цен за отопление и побудит жителей активнее пользоваться помощью государства. Государство компенсирует 80% расходов.

Похоже, что обновление теплоузлов - проблема для жителей Кедайняй, поскольку большинство не хочет платить деньги за такие работы, поэтому, видимо, многие будут недовольны тем, что их это принуждают делать.

В Кедайняй медленно протекает процесс модернизации домов, значит, будут проблемы и с реновацией теплоузлов.

Кроме того, компания Kėdainių butai, которая администрирует большую часть домов в городе, отмечает, что медленная реновация - не ее вина. "Реновация зависит от жителей и их долгов", – сказал главный инженер Kėdainių butai Миндаугас Латвис. Он заметил, что не их компания, а сами жители должны хотеть обновления жилья.

Директор Kėdainių butai Кястутис Вайткявичюс сказал, что пока ничего не может сказать об обновлении теплоузлов. "Компенсации будут, они будут зависеть не от расходов, а от социального положения, доходов", – сказал он.

На вопрос, сколько будет стоить реновация теплоузлов, пока не может сказать ни Kėdainių butai, ни Агентство, отвечающее за выплату компенсаций. Представитель агентства Гинтаре Бурбене сказала, что решение о реновации теплоузлов должны принять их владельцы.

Инициаторы программы по обновлению теплоузлов подсчитали, что в результате реконструкции удастся сэкономить 15–20% тепла. Пока неизвестно, сколько будет стоить реновация одного теплоузла, однако предполагается, что проект окупится через 3-5 лет. Как это подсчитали, если не знают, сколько будут стоить работы, непонятно.

Агентство по управлению проектами принимает заявки на компенсацию реновации теплоузлов с 20 июля 2022 года. На 2022 год для финансирования этой программы выделили 4 млн. евро.

Муниципалитет побуждает жителей участвовать в проекте… объявлениями.