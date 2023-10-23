Жители Купишкского района выбрали мэра

Досрочные выборы мэра Купишкского района были организованы после того, как бывший мэр Купишкского района Дайнюс Бардаускас лишился мандата. В мае Апелляционный суд признал его виновным в коррупции и запретил ему заниматься управленческой работой в государственном секторе на 4 года.

"46,76% – как для второго тура, это очень хороший результат, потому что ровно две недели назад, во время первого тура выборов, явка на этих выборах составила 47,12%. Эти выборы действительно отличаются рекордной явкой, говоря о выборах в одном муниципалитете. До сих пор самый высокий рекорд активности принадлежал избирателям Шакяйского района, которые в 2017 году при выборах мэра Шакяйского района показали явку 39,45%. Теперь Купишкис может по праву гордиться рекордом участия в выборах, которые проводятся только в одном муниципалитете", - сказал он на пресс-конференции в воскресенье вечером.