Жители Купишкского района выбрали мэра

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Algirdas Raslanas
Algirdas Raslanas
ФОТО: Asmeninio albumo nuotr.
Во втором туре досрочных выборов мэра, состоявшихся в воскресенье в Купишкском районном самоуправлении, победил социал-демократ Альгирдас Расланас. После подсчета голосов во всех 24 участках, он набрал 60,73% голосов.

Представительница Союза крестьян и зеленых Литвы Эгле Блажявичене, по предварительным данным, набрала 39,27% голосов избирателей.

Главная избирательная комиссия (ГИК) планирует официально подтвердить окончательные результаты этих выборов 26 октября.

Досрочные выборы мэра Купишкского района были организованы после того, как бывший мэр Купишкского района Дайнюс Бардаускас лишился мандата. В мае Апелляционный суд признал его виновным в коррупции и запретил ему заниматься управленческой работой в государственном секторе на 4 года.

Как отметил на пресс-конференции в воскресенье заместитель председателя ГИК Андрюс Пуксас, на этих выборах был установлен рекорд.

"46,76% – как для второго тура, это очень хороший результат, потому что ровно две недели назад, во время первого тура выборов, явка на этих выборах составила 47,12%. Эти выборы действительно отличаются рекордной явкой, говоря о выборах в одном муниципалитете. До сих пор самый высокий рекорд активности принадлежал избирателям Шакяйского района, которые в 2017 году при выборах мэра Шакяйского района показали явку 39,45%. Теперь Купишкис может по праву гордиться рекордом участия в выборах, которые проводятся только в одном муниципалитете", - сказал он на пресс-конференции в воскресенье вечером.

По данным ГИК, в день выборов к урнам для голосования в Купишкисе пришло 31,04% избирателей.

2 229 избирателей выразили свою волю, проголосовав заранее или дома. По данным ГИК, это 15,72% от общего числа избирателей Купишкского избирательного округа, имеющих право голоса.

На этих выборах право голоса имели более 14 тыс. избирателей Купишкского районного самоуправления.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии