Жители критикуют центральную площадь около Вильнюсского аэропорта

„Навесы были оборудованы в определенных местах центральной площади, там, где по оценке наших экспертов и по рекомендации архитекторов – собирается больше людей. Там, где сейчас оборудованы навесы, собираются не только пассажиры стоянки Kiss and Fly, но и все люди, собирающиеся на стоянке“, – сказал пресс-секретарь Литовских аэропортов Тадас Василяускас.

Все зоны закрывать навесом непрактично. Василяускас сказал, что если бы вся площадка была крытой, то было бы ограничено попадание света в помещения терминала. Поэтому архитекторы решили использовать навес лишь в некоторых местах.