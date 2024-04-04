Жители Кедайняй испытали маршрут Вильнюс-Рига-Вильнюс

Поезд в Кедайняй останавливается в 07:56 ч., в Ригу прибывает в 10:43 ч. В тот же день он отбыл из Риги в 15:28 ч., а в Кедайняй остановился в 18:21 ч.
Из поезда, который пришел из Риги, в Кедайняй вышли только несколько человек. И те приехали не из Риги - одни из Йонишкиса, другие из Шяуляй.
Из Риги приехала лишь одна женщина, которая не захотела, чтобы ее фотографировали, но согласилась поделиться своими впечатлениями.
"В Кедайняй на поезд село немного людей, но в самом поезде пассажиров было много – все места были заняты. Мы заранее покупали билеты, поэтому у нас были места. Когда мы ехали назад, больше всего пассажиров село в Шяуляй. Мы брали билеты во 2 классе. Места удобные. Это комфортный поезд. Я ездила с 10-летней дочерью, мы хотели развлечься на Пасху. В Риге сходили в музей иллюзий COSMOS. Это интересное место, не только развлекательное, но и познавательное. Нам очень понравилось", – рассказала женщина.
На вопрос, достаточно ли времени они провели в Риге, собеседница сказала, что времени хватило, но если бы кто-то хотел отправиться дальше от центра, то времени ему не хватило бы.
"Мы успели пообедать и сходить за гостинцами. Очень здорово, что из Кедайняй без пересадки можно попасть в Ригу. Цены в Латвии, как в Литве. Удивило, что в Старом городе в кафе почти не было людей, их не было и на улице за столиками, хотя было тепло. Дух Пасхи витал – были декорации, качели с лентами. К музею мы шли по Старому городу. Мы довольны поездкой", – сказала женщина.
15 марта ЗАО LTG Link сообщило, что с 1 апреля поезд, следующий из Вильнюса в Ригу, будет дополнительно останавливаться в Кедайняй и Йонаве.