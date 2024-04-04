Жители Кедайняй испытали маршрут Вильнюс-Рига-Вильнюс

Поезд в Кедайняй останавливается в 07:56 ч., в Ригу прибывает в 10:43 ч. В тот же день он отбыл из Риги в 15:28 ч., а в Кедайняй остановился в 18:21 ч.

Из поезда, который пришел из Риги, в Кедайняй вышли только несколько человек. И те приехали не из Риги - одни из Йонишкиса, другие из Шяуляй .

"В Кедайняй на поезд село немного людей, но в самом поезде пассажиров было много – все места были заняты. Мы заранее покупали билеты, поэтому у нас были места. Когда мы ехали назад, больше всего пассажиров село в Шяуляй. Мы брали билеты во 2 классе. Места удобные. Это комфортный поезд. Я ездила с 10-летней дочерью, мы хотели развлечься на Пасху. В Риге сходили в музей иллюзий COSMOS. Это интересное место, не только развлекательное, но и познавательное. Нам очень понравилось", – рассказала женщина.