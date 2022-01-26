Из-за роста числа заболевших, жители массово едут сдавать тесты на COVID-19. С начала этой недели в Каунасе образцы берут в 4-х палатках, однако всех приезжающих обслуживать не успевают, зарегистрироваться можно только на следующий день или через два дня.

Координатор пункта тестирования Лукас Павлавичюс сказал, что с 27 января пункт будет работать с 7 до 22 ч. Если вчера было взято 2500 образцов, то сегодня планируют взять 2600, а с четверга - по 3000 в день.

Медработники в спецодежде с четверга будут работать не 4, а 5 часов.

Около пункта тестирования можно увидеть большое количество детей в машинах - от детсадовцев до школьников.

Павлавичюс сказал, что детей привозят в большом количестве, видимо, вирус быстро распространяется в школах и детских садах.

Директор Каунасской поликлиники Паулюс Кибиша сказал Delfi, что муниципалитету предлагают открыть еще один пункт тестирования, поскольку количество сдающих тесты растет.