aA
С раннего утра в среду в пункте тестирования на ул. Йонавос (Каунас) образовалась километровая очередь. Люди стоят в очереди по 1-1,5 часа. Приезжают не только взрослые, родители массово везут детей. С четверга меняется время работы пункта тестирования.
COVID-19 testavimo punktas Kaune
COVID-19 testavimo punktas Kaune
© DELFI / Nerijus Povilaitis

Из-за роста числа заболевших, жители массово едут сдавать тесты на COVID-19. С начала этой недели в Каунасе образцы берут в 4-х палатках, однако всех приезжающих обслуживать не успевают, зарегистрироваться можно только на следующий день или через два дня.

Координатор пункта тестирования Лукас Павлавичюс сказал, что с 27 января пункт будет работать с 7 до 22 ч. Если вчера было взято 2500 образцов, то сегодня планируют взять 2600, а с четверга - по 3000 в день.

Статьи по теме:
В Вильнюсе - новый порядок тестирования в мобильных пунктах: некоторые смогут приходить только пешком  (4)
Вильнюс готовится к худшему сценарию: могут отказаться от изоляции больных легкой формой коронавируса  (4)

Медработники в спецодежде с четверга будут работать не 4, а 5 часов.

Около пункта тестирования можно увидеть большое количество детей в машинах - от детсадовцев до школьников.

Павлавичюс сказал, что детей привозят в большом количестве, видимо, вирус быстро распространяется в школах и детских садах.

Директор Каунасской поликлиники Паулюс Кибиша сказал Delfi, что муниципалитету предлагают открыть еще один пункт тестирования, поскольку количество сдающих тесты растет.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Реальное количество больных в Литве может быть больше: центр тестирования не может принять всех регистрирующихся (5)

В последние дни в Литве на тестирование...

TOP новостей

Такого скачка в Литве еще не было: 9490 новых случаев коронавируса и 12 смертей (21)

За минувшие сутки в Литве было выявлено 9490 новых...

Глава Минздрава Литвы: есть не только плохие новости (8)

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в среду перед...

После новых рекордов заболеваемости профессор упомянул о непродолжительном переходе на удаленное обучение (1)

Профессор Литовского университета медицинских наук...

Служба занятости: иностранцы находят работу быстрее, чем литовцы (14)

Литовские работодатели сталкиваются с нехваткой...

Клинт Иствуд судится с литовской компанией (3)

Литовский апелляционный суд отказался выдать...