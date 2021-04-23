"Несколько женщин из дома номер 44 на ул. Демократу решили "украсить" двор, поэтому с воскресенья он стал таким "красивым", а детская одежда окрасилась в разные цвета. Я понимаю, что детям весело, но ведь это опасные отходы посреди города.
Мы боремся с хозяевами собак, а тут устроили свалку из покрышек. В воскресенье вечером мы обратились в департамент охраны природы, но пока ответа нет. Хотелось бы видеть красивый двор, а не разбросанные покрышки", – сказала жительница дома.
Она согласилась с тем, что инициатива была приятной, сплотила людей, но часть неиспользованных покрышек просто валяется во дворе, похоже, сюда сейчас их могут привозить все желающие.
По словам специалистов, покрышки на самом деле - не самый лучший вариант для украшения игровых площадок, поскольку они выделяют вредные вещества, а за неправильную утилизацию отходов владельцам грозит штраф.
"Началось время смены резины, специалисты напоминают, что старые покрышки нельзя бросать куда попало, уже не говоря о том, чтобы оставлять их на опушках леса или в самих лесах. Если они там останутся, то процесс их разложения займет 120 лет.
Под воздействием окружающей среды старые покрышки начинают разлагаться и выделяют опасные для здоровья химические вещества. Специалисты призывают жителей цивилизованно избавляться от старой резины, и напоминают, что штраф за неправильную утилизацию покрышек составляет 30-90 евро, а еще надо заплатить за нанесенный природе ущерб - 44 евро за одну покрышку.
Старую резину можно бесплатно сдать на специальных площадках для крупногабаритного мусора", – напоминают специалисты.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Эксперт критикует решение правительства Литвы: это то же самое, что разрешить целовать крест (1)
Бывший член совета экспертов при правительстве Литвы...
Минздрав Литвы: для посещения пациентов больниц надо получить разрешение врача (2)
Желающие навестить своих больных родственников,...
Владимир Милов: Мы, русские люди, хотим все и сразу. Надо уметь выгрызать свою свободу, долго, по кусочкам (46)
О протестах в России, тактике российской оппозиции и...
Коронавирус в Литве: 1278 новых случаев, скончались 14 человек (5)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1278 новых случаев...
Суд признал живым объявившегося спустя 25 лет литовского спортивного комментатора (3)
Вильнюсский участковый суд 22 апреля признал живым...