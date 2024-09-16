2024.09.16 11:51

Жители хотят получить компенсации за испорченную еду и генераторы: сколько просят вернуть

 
Витаутас Будзинаускас
ru.DELFI.lt
Pro Vilnių praūžė audra
Pro Vilnių praūžė audra
ФОТО: Žygimantas Gedvila | Elta

Около 1000 жителей уже обратились за компенсациями ущерба, нанесенного во время бури. Чаще всего люди просят компенсировать деньги за испорченные продукты и покупку генераторов. Не все заявки заполнены правильно. Напомним, что в конце июля этого года стихия оставила без электроэнергии десятки тысяч жителей Литвы.

Energijos skirstymo operatorius (ESO) информировал Delfi, что на данный момент получено 996 заявок на компенсации. Люди доказывают нанесенный ущерб, но иногда бывает предоставлена не вся информация.

„Люди доказывают понесенный ущерб, но не все, кто первый раз заполнил заявки, предоставили всю необходимую информацию. Согласно подсчетам, около 70% клиентов заполняют все правильно, остальным 30% приходится дополнять заявки“, – сказала пресс-секретарь ESO Раса Юодкене.

Какие компенсации будут выплачены, компания обещает прокомментировать позже.

„В общей сложности клиенты хотят получить 174 000 евро (…). Чаще всего люди просят компенсировать ущерб: за продукты – 56%, за генераторы – 41%, за жилье – 3%.

Клиенты в среднем просят: за еду – 106 евро, за генератор – 305 евро, за жилье – 279 евро“, – сказала Юодкене.

ESO в августе сообщал, что 28–29 июля „после самой серьезной бури за последние 4 года“ применяет упрощенный порядок приема заявок на получение компенсаций. Люди, которые оставались без электричества 72 часа и больше, могут обращаться за компенсацией через сайт ESO или по почте (обычной или электронной). ESO сообщает, что готов выделить на погашение ущерба до 4 млн. евро.

Didelė dalis gyventojų prašo atlyginti už elektros generatoriaus naudojimą po audros

Установлены максимальные компенсации: за испорченную еду до 50, за генератор - до 36 евро в сутки, за топливо – 69 евро в сутки, а жилье – по 52 евро в сутки.

„Важно отметить, что максимальная сумма ущерба будет около 200 евро“, – сказала Юодкене.

По ее словам, жители в заявках указывают свои реальные потери, но компания будет платить компенсации по установленному порядку.

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