Жители хотят получить компенсации за испорченную еду и генераторы: сколько просят вернуть

„В общей сложности клиенты хотят получить 174 000 евро (…). Чаще всего люди просят компенсировать ущерб: за продукты – 56%, за генераторы – 41%, за жилье – 3%.

„Люди доказывают понесенный ущерб, но не все, кто первый раз заполнил заявки, предоставили всю необходимую информацию. Согласно подсчетам, около 70% клиентов заполняют все правильно, остальным 30% приходится дополнять заявки“, – сказала пресс-секретарь ESO Раса Юодкене.

Energijos skirstymo operatorius ( ESO ) информировал Delfi, что на данный момент получено 996 заявок на компенсации. Люди доказывают нанесенный ущерб, но иногда бывает предоставлена не вся информация.

Клиенты в среднем просят: за еду – 106 евро, за генератор – 305 евро, за жилье – 279 евро“, – сказала Юодкене.

ESO в августе сообщал, что 28–29 июля „после самой серьезной бури за последние 4 года“ применяет упрощенный порядок приема заявок на получение компенсаций. Люди, которые оставались без электричества 72 часа и больше, могут обращаться за компенсацией через сайт ESO или по почте (обычной или электронной). ESO сообщает, что готов выделить на погашение ущерба до 4 млн. евро.

Установлены максимальные компенсации: за испорченную еду до 50, за генератор - до 36 евро в сутки, за топливо – 69 евро в сутки, а жилье – по 52 евро в сутки.