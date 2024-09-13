Жители горевшего в Вильнюсе многоквартирного дома: пожар начался в квартире, где живут курьеры

Пожилая жительница дома, в котором произошел пожар, сказала Delfi, что сама покинула свою квартиру, когда начался пожар. Она живет над той квартирой, где был очаг возгорания.

„Я думала, что это строители, поэтому не обратила внимания. А потом выяснилось, что в доме пожар“, – рассказала женщина, в квартире которой лопнули все окна.

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Другие жители дома тоже стояли на улице, ждали, когда им разрешат вернуться в дом.

По словам соседей, в квартире, где начался пожар, живут курьеры, развозящие пищу. Они ездят на работу на электросамокатах. После несчастья к ним приехали их коллеги-курьеры на электросамокатах.