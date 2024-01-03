Жители горевшего дома в скором времени в свое жилье вернуться не смогут

Государственная инспекция по строительству и планированию территорий представила информацию о нарушениях конструкций в горевшем 2 января пятиэтажном доме в Виршулишкес (по адресу ул. Виршулишкю, 101).

О том, что под обломками остался 7-летний ребенок, пожарным-спасателям сообщила его мать. Саму женщину увезли в больницу.

Около 15 ч. 2 января было обнаружено обгоревшее тело мужчины, а в 4.17 ч. 3 января - тело ребенка.

Он отметил, что специалисты, консультировавшие пожарных-спасателей, запретили работать в здании.

"Наши сотрудники делали все, что могли в сложившихся условиях", – сказал Канапицкас.

"Были эвакуированы 8 человек, 7 спасены", – сообщается в сводке департамента. Четырех пострадавших увезли в больницу: мужчину и трех женщин.

Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, открытым пламенем горели 4 квартиры на четвертом и пятом этажах.

Глава Департамента пожарной безопасности и спасения Миндаугас Канапицкас сказал, что информация о взрыве и пожаре поступила 2 января, в 11.16 ч.

Сообщается, что в результате взрыва и пожара повреждены конструкции части внешних стен дома в квартирах на 4 и 5 этажах.

В квартирах, пострадавших от взрыва, между 3 и 4 этажом и 4 и 5 этажом частично провалились перекрытия между этажами. Повреждены капитальные стены между квартирами.

Конструкции здания повреждены в квартирах на 3, 4, 5 этажах между двумя подъездами (около 75 кв. м фасада с обеих сторон).

По данным пожарных-спасателей, "конструкции деформированы из-за избыточного давления, кинетического воздействия. Чем это могло быть вызвано, мы пока не можем сказать".

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас на пресс-конференции в среду сказал, что дом невозможно неэксплуатировать.