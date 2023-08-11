Жители Эстонии покупают более новые и дорогие автомобили, чем соседи из Латвии и Литвы

Опрос, проведённый исследовательской компанией Norstat, показывает, что почти 80% жителей стран Балтии имеют или используют автомобиль, причём большинство из них выбирают бензиновые или дизельные машины. Если в Латвии и Литве преобладают дизельные автомобили – 45% и 49% жителей соответственно, то в Эстонии 38% населения предпочитают бензиновые автомобили.

Электрические или гибридные автомобили используются 5% населения в Эстонии, 7% в Латвии и 8% в Литве. В основном это объясняется высокой стоимостью экологически чистого автомобиля и малой дальностью поездки.

Лизинг является несколько более популярным способом приобретения автомобиля в Эстонии (35% респондентов) по сравнению с Латвией и Литвой (18% и 11% соответственно), где большинство покупок автомобилей совершается за счёт сбережений. Например, 51% жителей Эстонии, 31% жителей Латвии и 25% жителей Литвы планируют взять свой следующий автомобиль в лизинг.