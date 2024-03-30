Жители еще могут подавать заявки на получение компенсации за отопление

За компенсациями могут обращаться лица, которые декларировали место жительства в квартире или арендаторы жилья (если договор зарегистрирован в Центре реестра), если они отвечают требованиям закона о малоимущих – работают, учатся, зарегистрированы в Службе занятости, получают пенсию по старости, ухаживают за недееспособным лицом и т.д.

Если у жителей есть долги за отопление/холодную/ горячую воду, важно составить договор о выплате задолженности.

Если в квартире прописано несколько групп, то все они должны представить документы, если хотя бы у одного из них нет права на компенсацию, то ее не выплатят никому их жителей квартиры.

Чтобы узнать, полагается ли вам компенсация, можно использовать специальный калькулятор или связаться с работниками отдела социальных выплат https://sis.vilnius.lt; эл. п. sis@vilnius.lt и по номеру 8 700 35545.