Жители Электренай на несколько месяцев останутся без горячей воды: придется мыться у соседей

Хотя отопительный сезон еще не закончился, трубопроводы для основной трассы в Электренай проложены. Работа, которая обойдется примерно в миллион евро, займет около пяти месяцев. В итоге около 4 тыс. жителей Электренай останутся без горячей воды.

"Вы с ума сошли, пять месяцев? Хорошо бы месяц, мы что, будем сидеть в гнили? Вы шутите?"- возмущается пожилая жительница Электренай.

По словам организатора работ Электренайского муниципального хозяйства, пять месяцев сидеть без горячей воды не придется, работы будут проходить поэтапно. Однако одним людям придется обходиться без горячей воды два месяца, другим - три месяца.

"Я буду греть на плите и купаться, голову помою и себя. Семьи то не знаю, что делать будут", - говорит другая жительница.

"Я купил устройство, специально для подогрева, к нему подключено электричество, а больше и не знаю, что делать. Пойдем закаляться, купаться в озере, ходить в баню на даче у соседей", - говорит жительница Электренай.

"Будем делать что-нибудь, пойдем на озеро. Тепло, электростанция еще работает. А что еще делать?"- считает собеседник.

"Я не могу представить, что буду мыться у дочери. Очень плохо. И еще так долго ... До июля", - возмущается другая жительница.

"Не знаю, как будем выкручиваться, может бойлер поставим, иначе никак", - отмечает пожилой житель.

Некоторые жители Электрени говорят, что неудобства переживут, главное, чтобы потом аварий не было.

"У меня есть мама мужа, которая живет в Кайшядорисе, где летом нет горячей воды 2-3 месяца. И они принимают это как вполне нормально", - говорит прохожая.

"А что сделаешь? Рано или поздно эти трубы нужно будет заменить", - отмечает молодой житель города.

"В чайнике разогреем и помоемся. Семьи не такие большие, что нужно купать 10-15 детей. Определенно это не проблема. Надо только радоваться, что нигде не взорвалось ничего", - говорит женщина.

Несмотря на карантин, мыться у соседе или на дачах советуют и местные власти. Две душевые будут работать и в спортклубе.

"Столько жителей не смогут поместиться в двух душевых. Тут нет ничего нового, раньше были такие ремонтные работы. Жители использовали другие жилища, ходили к родственникам мыться", - говорит Гедиминас Раткявичюс, директор администрации Электренай.

Без горячей воды остается школа, два детских сада. Муниципалитет предоставит им водонагреватели. Без горячей воды себя не оставит и муниципалитет.

"Купят еще водонагреватель, но больших вложений мы не планируем", - заверяет Г. Раткявичюс.

Бойлеры в больнице стоят около 10 тысяч евро, без горячей воды больница лишилась бы лицензии.

"Есть до 200, 250 литров, в зависимости от количества пациентов в соответствующем отделении. Было подсчитано, что ни персоналу, ни пациентам не придется ждать, пока нагреется вода", - комментирует Эдмундас Нипаравичюс, директор больницы в Электренай.

Больница включить нагреватели может хоть сегодня, все готово. Некоторым компаниям котел одалживает поставщик тепла.