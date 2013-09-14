2024.06.05 10:59

Жители дома возмущены: сосед держит в подъезде пакеты с мусором

 
Юлия Леймоне
ru.DELFI.lt
Šiukšlės laiptinėje
Šiukšlės laiptinėje
ФОТО: Delfi montažas

Говорят, что соседей не выбирают. Хорошо, если соседи попались мирные, но что делать тем, которым не повезло? Жительница Вильнюса Илона жалуется на своего соседа, который постоянно выставляет за дверь в подъезд пакеты с мусором.

В редакцию портала Delfi обратилась жительница Вильнюса Илона, проживающая в микрорайоне Юстинишкес. Она сказала, что живет в этом многоквартирном доме много лет, раньше никаких проблем с соседями не было.

Однако пару лет назад одну из квартир на первом этаже купил новый сосед, который стал вводить свои правила.

„Этот сосед выставляет пакеты с мусором за дверь своей квартиры. Эти пакеты стоят там по несколько дней. Соседи недовольны – почему мы должны терпеть смрад?“, – возмущалась Илона.

Женщина заметила, что новый сосед живет на первом этаже, поэтому всем соседям приходится ходить мимо вонючих пакетов с мусором. По словам Илоны, жители первого этажа пытались говорить с соседом, просили его не оставлять мусор за дверью, однако все тщетно.

Люди возмущены, ведь на дворе лето, мусор в пакетах сильно воняет.

Журналисты Delfi обратились за комментарием в Вильнюсский муниципалитет, чтобы узнать, что делать соседям в таких случаях.

Представители муниципалитета рассказали, что действуют следующие правила:

нельзя оставлять мусор в помещениях общего пользования и в лифтах;

заниматься любой деятельностью, в результате которой загрязняют общие помещения;

накапливать в своей квартире или в общих помещениях мусор, ненужные вещи.

Представители муниципалитета сказали, что Илона и ее соседи могут написать жалобу, присовокупить к ней доказательства – фотографии или видео пакетов с мусором в общем помещении.

Штраф за такое нарушение в Вильнюсе составляет до 600 евро.

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