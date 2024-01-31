Жители должны отказаться от газовых баллонов, иначе их ждут штрафы

"Раньше таких квартир было 2000, сейчас больше 1500 домашних хозяйств уже отказались от баллонов и установили электрические плитки или подключились к газу, который подают централизованно. В некоторых муниципалитетах от баллонов отказались 100% жителей", – сказала Жилене. Однако 500 хозяйств все еще пользуется баллонами.

Жителям многоквартирных домов выплачивают компенсации в размере 242 евро на подключение к центральным системам подачи газа или на изменение мощности электричества.

По словам вице-министра, этой суммы достаточно для отказа от газовых баллонов.

Жилене сказала, что некоторые жители не выбирают отказ от газовых баллонов из-за разных препятствий.

"Для этого надо получить решение жилтоварищества. Может быть, что такого решения нет, поскольку сложно мотивировать жителей. Может быть, что в доме нет лидера, нет председателя жилтоварищества. Мы считаем, что много могут сделать представители муниципалитетов, они могут призвать жителей, помочь им", – заметила вице-министр.