Жители добиваются закрытия Клайпедского зоопарка: директор не переживает

Это далеко не первая жалоба на зоопарк. Люди время от времени сообщают, что животных в зоопарке, по их мнению, держат в плохих условиях.
Сейчас в интернете распространяют петицию с требованием закрыть зоопарк. Петиция будет направлена парламенту.
„Жестокое обращение с животными продолжается несколько лет. Животных мучают, кормят батоном, летом не бывает воды или же вода бывает несвежей.
Не ходите в этот зоопарк, не платите деньги, не водите детей, там везде крапива, валяются кости, животные живут в тесных вольерах.
Маленьких львят отлучили от мамы, чтобы люди за дополнительную плату могли с ними сфотографироваться. Таких мест не должно быть, это издевательство над животными“, – писала автор петиции Эма Эйгирдайте.
Петицию подписали больше 18 500 человек, сбор подписей продлится до декабря. Люди, поддерживающие эту инициативу уже пожертвовали 1100 евро.
Эйгирдайте в Facebooke создала группу „Тюрьма для животных“, в которой 1900 подписчиков. В группе сообщается, что 7 сентября, в 15 ч. у Клайпедского зоопарка планируется пикет с требованием закрыть зоопарк. Связаться с организатором инициативы не удалось.
Легяцкас сказал журналистам издания Vakarų ekspres, что ничего о пикете не слышал и слышать не хочет.
„Они зоопарке не открывали, они его не закроют. Пока я жив, Клайпедский зоопарк будет. Мы соблюдаем все требования к зоопаркам.
В Литве есть 17 комиссий, которые нас регулярно проверяют, иногда по 3 раза в неделю“, – сказал собеседник.
Зоопарк в деревне Йонушай (Клайпедский район) работает уже 20 лет. Он открыт только в теплое время года.
На участке в 6 га живут около 200 млекопитающих и птиц, которые могут жить в литовском климате.
В Клайпедском зоопарке много хищников, таких нет ни в Латвии, ни в Эстонии. „У нас есть львы, тигры, леопарды, пумы, рыси...“ – назвал собеседник.
По его словам, реакция людей на убитого детеныша антилопы и требование закрыть зоопарк показывает тупость людей.
„Если бы не было зоопарков, дети не знали бы, как выглядит свинья. Зоопарк нужен для обучения общества.
Животных из зоопарка на волю не выпускают, поскольку они там не выживут. Они рождаются в зоопарке, но ведут себя здесь так же, как в дикой природе.
Таких инцидентов избежать не получится. Просто самцы убивают детенышей, потому что они мешают спариваться с самкой.
Отделить детеныша мы не можем, ведь антилопы - стадные животные, если отделить от стада мать с малышом, стадо потом их не примет“, – сказал Легяцкас.
„Люди о благосостоянии животных судят исходя из своей перспективы. Зачем собаке большая конура? Она ведь пиры не устраивает. Мне смешно, когда я слышу, что мужчина построил дом для собак или когда люди своих питомцев называют детьми. Как они тогда своих детей называют?
А если говорят, что зоопарк надо закрыть, а животных отпустить на волю, то надо запретить держать кошек и собак“, – продолжил он.
Пресс-секретарь Государственной продовольственно-ветеринарной службы Айсте Прелгаускайте подтвердила, что они получили жалобу в связи с неприсмотром животных.
„Инспекторы побывали в зоопарке, но ничего подобного не зафиксировали. Животные были накормлены, условия отвечают всем требованиям. Инцидент в загоне с антилопами был первым таким инцидентом.
Работники зоопарка не могли предугадать, что случится. По инструкции, они не могут заходить в загон к агрессивным животным.
Клайпедскому зоопарку рекомендовали внимательнее следить за животными и по возможности отделять детенышей от взрослых особей“, – сказала представитель службы.
Директор находящегося в Каунасе Литовского зоопарка Гинтаре Станкявиче не стала комментировать инцидент с антилопами, только сказала, что „такого не должно быть“.
По ее словам, главное в зоопарке - благосостояние животных.
Станкявиче сказала, что зоопарки не только обучают общество, но и занимаются сохранением исчезающих видов животных. К пример, благодаря усилиям Литовского зоопарка, была восстановлена популяция европейских болотных черепах, от исчезновения спасена краснобрюхая жерлянка, сейчас осуществляют проекты по сохранению исчезающей птицы сизоворонки и насекомого золотистой бронзовки.