Жители Алитуса напуганы - среди нелегалов распространяется чесотка

В реанимацию детей привезли с Кабеляйской заставы, где они с родителями нелегально перешли границу. Родители детей сказали, что люди в масках перед переходом границы дали детям по две таблетки, чтобы те вели себя спокойнее. Выяснилось, что детям дали психотропный препарат.

"Есть антидепрессанты и наркотические вещества", – сказал LNK врач местной больницы Дмитрий Качурин, уточнив, что такие препараты используют как для лечения депрессии, так в качестве наркотиков.

Врачи Алитусской больницы оказали помощь 20 нелегалам. Жалобы были разные: боли в ногах, животе, головная боль.

Не на шутку всех перепугал и очаг чесотки среди мигрантов, размещенных в бывших зданиях аэродрома. Там живут 70 человек.

"Пришлось все дезинфицировать. Конечно, им купили лекарства от чесотки, всех отправили в душ. Забрали одежду, что-то утилизировали, что-то дезинфицировали, поменяли постель", – рассказала вице-мэр Алитуса Юргита Шукявичене.

На Павоверяйскую заставу, где находятся 20 мигрантов, скорую вызывали трижды. Больных мигрантов увезли в Сантаришкскую клинику.

"Они жаловались на боли в ногах. Их увезли в Сантаришкес. Через несколько часов у женщины заболел живот", – сказал глава заставы Сергей Голосуев.

Мэры приграничных муниципалитетов озабочены: непонятно, кто должен заботиться о больных мигрантах.

"У них есть разные проблемы со здоровьем, помощь не всегда могут оказать и местные больницы. Например, услуги дерматолога оказывают не во всех больницах, в нашей таких врачей нет, а потребность в них есть", – сказал мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас.

Минздрав Литвы признает, что ситуация сложная, но она находится под контролем. Заботиться о больных должны муниципалитеты.

Канцлер Минздрава Юргита Гребенковене сказала: "Муниципалитеты должны оказывать услуги первого и второго уровня, оказывать скорую помощь и помощь роженицам, а в случае более серьезных заболеваний организовать перевозку".

Алитусская больница пока справляется с вызовами, но, что будет дальше, не знает.

"У нас нет возможности разделить потоки. Сейчас разделены только инфекционные болезни от других, выделить еще поток мигрантов у нас нет возможности", – сказал Качурин.

Жители города опасаются, что из-за лечения мигрантов им будет сложнее попасть к врачам.

Только в Швенченском районе, где давно находится Центр регистрации иностранцев, есть необходимый опыт оказания помощи мигрантам. Помощь им оказывают в районных или Вильнюсских больницах. Планируют только усилить охрану мигрантов при перевозке в больницу.

Лечение нелегалов оплачивает Литовское государство.