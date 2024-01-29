Жители Африки уже убирают и улицы Вильнюса

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock nuotr.
На проспекте Гедиминаса в столице Литвы снег убирают и лед сбивают работники из ЮАР. Мужчины сказали, что раньше такую работу им выполнять не приходилось, пишет портал Lrytas.lt.

"Мы и не думали, что в Вильнюсе может быть так холодно", – сказал один из работников, который ненадолго присел передохнуть.

Пятеро мужчин работают в Литве с начала декабря 2023 года. Они убирают проспект Гедиминаса и площадь В.Кудирки. С улыбкой на лице мужчины сказали, что учиться убирать снег им не надо было – эта работа похожа на копание земли.

Мужчины работают в компании Ekonovus. Ранее в этой компании уже были работники из Африки, они вывозили мусор.

В декабре 2023 года транспортная компания Transrevis в декабре 2023 года привезла в Вильнюс водителей и автослесарей из Ганы.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии