Жители Африки уже убирают и улицы Вильнюса

"Мы и не думали, что в Вильнюсе может быть так холодно", – сказал один из работников, который ненадолго присел передохнуть.

Пятеро мужчин работают в Литве с начала декабря 2023 года. Они убирают проспект Гедиминаса и площадь В.Кудирки. С улыбкой на лице мужчины сказали, что учиться убирать снег им не надо было – эта работа похожа на копание земли.

Мужчины работают в компании Ekonovus. Ранее в этой компании уже были работники из Африки, они вывозили мусор.