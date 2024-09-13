Жителей Вильнюса рассмешила надпись в автобусе

Вильнюсцы в социальных сетях делятся фотографией записки с текстом „билетов нет“ (bilietų nėra). Внимание привлекает неправильно написанная буква n. зачем надо было вешать это сообщение, написанное от руки - непонятно, ведь под ним висит информация „Услуг сообщения“.
„В автобусах и троллейбусах есть вся необходимая информация о покупке билетов. Внизу есть сообщение об упразднение бумажных билетов“, – заверила Эгле Крушинскайте, представитель компании JUDU.
С 29 августа этого года пассажиры общественного транспорта могут покупать билеты на проезд с помощью банковских карт. Этот способ помогает жителям купить билет быстрее и проще. С 1 сентября не осталось и бумажных билетов.