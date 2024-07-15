2024.07.15 09:21

Жителей Таурагского и Шилальского районов приглашают обсудить создания полигонов

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Bus steigiami du nauji Lietuvos kariuomenės poligonai Tauragės ir Šilalės rajonuose
Bus steigiami du nauji Lietuvos kariuomenės poligonai Tauragės ir Šilalės rajonuose
ФОТО: KAM

В понедельник Министерство обороны приглашает жителей Таурагского и Шилальского районов на встречи, на которых будут даны ответы на вопросы, возникающие у общественности относительно создания полигонов.

Как сообщает министерство, встречи с жителями пройдут в понедельник в Шилальском районном самоуправлении, в Таураге, в Общинном доме, и публичной библиотеке Юрбаркского районного самоуправления.

Во встречах о создании полигонов примут участие представители Министерства обороны, Литовской армии, Министерства окружающей среды, Государственной службы охраняемых территорий, Государственного управления лесного хозяйства и муниципалитетов.

Правительство одобрило представленные Министерством обороны законопроекты, которые предусматривают создание военных полигонов в Таурагском и Шилальском районах. Теперь этот вопрос будет рассматриваться в Сейме.

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Delfi
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