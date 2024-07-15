Жителей Таурагского и Шилальского районов приглашают обсудить создания полигонов

Как сообщает министерство, встречи с жителями пройдут в понедельник в Шилальском районном самоуправлении, в Таураге, в Общинном доме, и публичной библиотеке Юрбаркского районного самоуправления.

Во встречах о создании полигонов примут участие представители Министерства обороны, Литовской армии, Министерства окружающей среды, Государственной службы охраняемых территорий, Государственного управления лесного хозяйства и муниципалитетов.