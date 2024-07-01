Жителей шокировало увиденное у озера: мужчина схватил лебедя за шею и бросил в воду

На видео видно, что рядом с мужчиной стоит лебедь с птенцами, вдруг мужчина хватает лебедя за шею и бросает его в воду.
„Он кормил лебедей, лебедь стал щипать его за ногу, видимо, защищая птенцов. Вместо того, чтобы отойти, он схватил лебедя и бросил его в воду“, – сообщалось в социальной сети.
Видео разместила глава организации Gyvūnų gerovės iniciatyvos Беатриче Вайтекунайте и сказала, что об инциденте информирован Департамент охраны окружающей среды.
„Мы понимаем, что люди сталкиваются с дикими животными, важно отметить, что все происходило в среде обитания птицы - на озере, у воды. Девушка, которая сделала видео, сказала, что мужчину предупредили, просили не лезть к лебедю, поскольку птица может защищать птенцов. Мы понимаем, что бывают случаи, когда люди защищаются от диких животных, но все же это был не тот способ , который допустим. В конкретном случае - это злостное нарушение, человек проникает в среду животного, а потом наказывает животное“, – сказала она.
За жестокое обращение с животными грозит штраф в размере 150-2000 евро.