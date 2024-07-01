Жителей шокировало увиденное у озера: мужчина схватил лебедя за шею и бросил в воду

„Мы понимаем, что люди сталкиваются с дикими животными, важно отметить, что все происходило в среде обитания птицы - на озере, у воды. Девушка, которая сделала видео, сказала, что мужчину предупредили, просили не лезть к лебедю, поскольку птица может защищать птенцов. Мы понимаем, что бывают случаи, когда люди защищаются от диких животных, но все же это был не тот способ , который допустим. В конкретном случае - это злостное нарушение, человек проникает в среду животного, а потом наказывает животное“, – сказала она.