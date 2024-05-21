Жителей призывают подписаться под петицией против закрытия музеев в Вильнюсе

По мнению историка и бывшего министра культуры Дарюса Куолиса, нельзя согласиться с решением Вильнюсской мэрии о превращении мемориальных квартир-музеев писателей Винцаса Миколайтиса-Путинаса и Винцаса Креве-Мицкявичюса в резиденции и образовательные помещения.
"Смиренно согласиться с "политическим решением" Вильнюсского горсовета "создать резиденции для литераторов, прибывших из-за рубежа" на местах мемориальных музеев писателей просто аморально", – написал он в воскресенье в Facebook.
"Не остается ничего другого, кроме как выразить гражданский протест и воспротивиться этому", – подчеркнул Д. Куолис.
В своем посте в фейсбуке историк призвал президента Гитанаса Науседу и премьер-министра Ингриду Шимоните подписаться под петицией. Во вторник утром под требованием остановить уничтожение музеев подписалось более 1200 граждан.
На прошлой неделе столичный горсовет в целях оптимизации городской музейной сети принял решение закрыть Маркучяйский музей-усадьбу и передать его коллекцию Вильнюсскому городскому музею. Последнему будет передана и коллекция мемориальной квартиры-музея Беатриче Гринявичюте. Вместо музеев предполагается создать их отделы.
Кроме того, постановлением горсовета решено присоединить мемориальные дома трех писателей к организации "Вильнюсский литературный город ЮНЕСКО". Дом-музей семьи Венцловы, расположенный на улице Паменкальнё, а также квартиры В. Миколайтиса-Путинаса и В. Креве-Мицкявичюса, расположенные на улице Тауро, предполагается отвести под литературные резиденции.
Представители Вильнюсской мэрии подчеркивают, что принятое решение пока "носит формальный характер, позволяющий начать правовые изменения в сети учреждений". По их словам, более четкая концепция содержания учреждений должна быть представлена в ближайшие девять месяцев.