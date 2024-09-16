Жителей Литвы просят не пугаться, если они услышат похожие на взрывы звуки

Как сообщили в Литовской армии, в понедельник и среду пройдут воздушные учения НАТО, во время которых в Северной Литве могут быть слышны звуки, похожие на взрывы.

„Пилоты ВВС Германии на истребителях Eurofighter Typhoon, поднятые с авиабазы ​​Лиелварде в Латвии, могут превышать скорость звука на высоте около десяти километров, а когда объект движется быстрее звука, они генерируют звуковой удар. В передней части самолета создается давление звуковой волны, которое слышно человеческому уху как взрыв или гром“, - говорится в сообщении армии.



Во время учений жителей и гостей просят проявлять понимание, сохранять спокойствие и продолжать свою обычную деятельность.



В учениях примут участие пилоты ВВС Италии на истребителях Eurofighter Typhoon, участвующих в патрулировании воздушного пространства НАТО в Литве.