2024.09.16 11:55

Жителей Литвы просят не пугаться, если они услышат похожие на взрывы звуки

 
это учения истребителей НАТО
ELTA
ru.DELFI.lt
Eurofighter Typhoon
Eurofighter Typhoon
ФОТО: JACK GUEZ | AFP/Scanpix

На этой неделе над Северной Литвой пройдут учения истребителей НАТО.

Как сообщили в Литовской армии, в понедельник и среду пройдут воздушные учения НАТО, во время которых в Северной Литве могут быть слышны звуки, похожие на взрывы.

„Пилоты ВВС Германии на истребителях Eurofighter Typhoon, поднятые с авиабазы ​​Лиелварде в Латвии, могут превышать скорость звука на высоте около десяти километров, а когда объект движется быстрее звука, они генерируют звуковой удар. В передней части самолета создается давление звуковой волны, которое слышно человеческому уху как взрыв или гром“, - говорится в сообщении армии.

Во время учений жителей и гостей просят проявлять понимание, сохранять спокойствие и продолжать свою обычную деятельность.

В учениях примут участие пилоты ВВС Италии на истребителях Eurofighter Typhoon, участвующих в патрулировании воздушного пространства НАТО в Литве.

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