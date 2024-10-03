Жителей Литвы просят бросать мусор только в свои контейнеры, иначе ждет штраф

Недавно в социальной сети жители стали выяснять, куда надо бросать мусор.
Одна жительница столичного микрорайона Жирмунай возмущалась, что некоторые люди бросают мусор в чужие контейнеры.
„Я живу около остановки, рядом есть контейнеры. Очень часто люди оставляют мусор рядом с контейнерами, потому что контейнеры переполнены.
Они переполнены, потому что жители соседних домов несут свой мусор сюда, так как им удобнее выбросить мусор по пути к остановке. Я сообщила об этом в муниципалитет, нарушители будут наказаны“, – рассказала женщина.
Многие пользователи согласились с тем, что выносят мусор в любой контейнер, не обязательно в свой.
„Главное ведь - выбросить мусор, не оставить его на улице. Не думаю, что важно, в какой бросать.
Я никогда не видела, чтобы на контейнере было написано, для каких домов они предназначены. Например, около моего дома есть два контейнера на одинаковом расстоянии. Один раз несу мусор в один, другой раз - в другой. Неужели меня могут оштрафовать?“ – вопрошала женщина.
Другая женщина писала, что контейнер у ее дома постоянно переполнен.
„Тогда несу мусор в другой контейнер. Однако я вижу, что некоторые предлагают нести мусор домой и ждать, когда в контейнере освободится место. Это глупость“, – возмущалась женщина.
Представитель „Вильнюсского администратора системы утилизации отходов“ (VASA) Юсте Рамонайте-Кулешене сказала, что за каждым домом закреплен конкретный контейнер.
„Жители не должны бросать мусор в другие контейнеры. На интерактивной карте Вильнюсского муниципалитета (maps.vilnius.lt) или в личном кабинете жителя на сайте VASA можно найти контейнер, который закреплен за вашим домом“, – сказала она.
Представитель каунасского муниципалитета Радета Савицкене также сказала, что при установке контейнеров исходят из расчета числа жителей, которые ими будут пользоваться.
„Жители каждого многоквартирного дома должны пользоваться своим контейнером. Информацию можно получить в компании Kauno švara“, – сказала специалист.
„Если люди пользуются не своими контейнерами, возникает хаос и беспорядок, контейнеры переполняются“, – сказала Рамонайте-Кулешене.
Представитель VASA заверила, что за площадками, где собирают мусор, постоянно наблюдают с помощью видеокамер и дронов, чтобы оценивать ситуацию в реальное время.
„Кроме того, на места выезжают контролеры VASA, обо всех нарушениях информируют отдел общественного порядка Вильнюсского муниципалитета“, – предупредила специалист.
Представитель Каунасского муниципалитета напомнила, что за нарушение порядка жителям грозят штрафы в размере 30-140 евро, а за повторное нарушение 140-600 евро.