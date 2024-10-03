Жителей Литвы просят бросать мусор только в свои контейнеры, иначе ждет штраф

Жители многоквартирных домов в Литве выносят мусор несколько раз в неделю, а иногда и чаще. Обычно они выбрасывают его в ближайший контейнер или в тот, который у них на пути. Однако специалисты напоминают, что важно выбрасывать мусор в свой контейнер, в противном случае ждут штрафы от 30 до 140 евро, сообщает портал TV3.lt.