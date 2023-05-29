"Результаты опроса, который был проведен во время тестирования табло, показал, что табло жителям понравились – 92% сказали, что табло удобнее бумажного расписания, а 95% поддержали установку таких табло. Мы не отказались от этой идеи, планируем расширение, вскоре объявим консультации", – сказала представитель компании JUDU Грета Василяускайте.
Год назад такие табло с солнечными модулями установили на остановках "Львово" и "Национальная художественная галерея". Табло показывает расписание в реальное время, требует меньше электричества, устойчиво к погодным условиям.
Такие табло состоят из двух частей.
В первой части в реальное время показывает отбытие транспорта. Поскольку в автобусах и троллейбусах действует GPS, система показывает отбытие в реальное время.
Во второй части можно увидеть расписание, которое можно менять централизованно. Это расписание подключено к сети, поэтому менять расписание не придется вручную.
Подобные решения действуют в Австралии, США, Германии, Израиле, Финляндии и Португалии.
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