Жителей Вильнюса специальным сообщением предупредили о сложной ситуации

"Положение с COVID-19 в Вильнюсе очень сложное, просьба соблюдать все требования карантина. Их можно найти на сайте https://koronastop.lrv.lt/. Приглашаем на прививку: жителей старше 55 лет, людей с хроническими заболеваниями, учителей, учеников выпускных классов. Регистрация на прививку на сайте https://vakcina.vilnius.lt/, или по номеру 19002", - сказано в сообщении, которое пришло на телефоны жителей.

По данным Департамента статистики, в Вильнюсе ситуация самая плохая: на 100 000 человек за 14 дней показатель составляет 1051 случай, в Вильнюсском районе – 1037. В среднем по Литве этот показатель составляет 558.9 случая на 100 000 жителей за 14 дней.