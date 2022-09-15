"Добрый день, сегодня во дворе, прямо на тротуаре, я нашел очень подвижную гусеницу, я отнес ее к кустам. Хотелось бы узнать, что это за "зверь"?", – спрашивал Альфонсас.
"Здравствуйте, что это за красота к нам явилась? Может, знаете, кто это?", – писала Вигинте.
Гусеницы, о которых пишут читатели портала - это гусеницы винного бражника. Цвет гусеницы варьирует от светло-зеленого до коричневого и почти черного, на 4-м и 5-м кольцах имеются "глазки" с темным ядром и белой каймой. Рог у гусеницы короткий, черно-коричневый.
Энтомолог Йоланта Римшайте сказала, что винный бражник - распространенная в Литве ночная бабочка. По ее словам, жители чаще видят именно гусениц, чем самих бабочек.
"Молодые гусеницы кормятся по ночам, а подросшие показываются и днем. Если гусеницу потревожить, она демонстрирует свои "глаза". Окукливание происходит в почве, зимуют куколки этой бабочки. Гусеницы едят — кипрей и иван-чай, реже подмаренник, недотрогу, виноград", – рассказала энтомолог.
"Глаза" на теле гусеницы - только маскировочный узор для отпугивания врагов, в основном птиц.
Гусениц можно увидеть с июле по сентябрь, а бабочки летают с мая по август.
В Литве обитает 18 видов сфинксов.
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