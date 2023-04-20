"Находка. В Швенченском районе, рядом с деревней Вайчукишкес, около поворота главной дороги в лес, в контейнере - кабанья голова. Необычная находка. Допустимо ли это? Если это сделали охотники, то неужели нет иного способа утилизации?", – вопрошала женщина.

Grynas.lt сообщил об этом Департаменту охраны природы. Инспектор выяснил, что в контейнер выбросили чучело кабаньей головы.

Поскольку в Литве разрешена охота на кабанов, разрешение на хранение такого чучела дома не нужно.