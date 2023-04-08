Жителей удивил высокий уровень воды в реке: разве в апреле такое бывает

Фотографы DELFI также зафиксировали высокий уровень воды в реке.
Представитель Литовской гидрометеорологической службы Юозас Шимкус сказал, что это нормальное явление.
"На прошлой и позапрошлой неделе в восточной части Литвы был снег, сейчас он растаял, на прошлой неделе прогнозировали достаточно обильные осадки, но они немного сместились в сторону Беларуси и прошли в бассейне Нерис. Сейчас эти воды пришли в Вильнюс. Сейчас уровень воды в реке на 0,5 м выше среднего многолетнего показателя в апреле", – сказал Шимкус.
По его словам, набережные реки весной вода затапливает раз в 2-3 года.
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