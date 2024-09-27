Жителей района Науяместис на неделю хотят оставить без горячей воды

„По нашим данным, на территории гостиницы Panorama (ул. Сейну, 4) проводится реконструкция здания. Там проходят теплосети, поэтому проводящая работы компания должна перенести трубы в другое место, оговоренное с компанией „Вильнюсские теплосети“. Обновят ни на другое место перенесут 170 м труб. Эти работы проводятся не по решению и не по инициативе „Вильнюсских теплосетей“, – сказала пресс-секретарь „Вильнюсских теплосетей“ Моника Мярките.

Компания отмечает, что решение было принято с учетом того, что отопительный сезон еще не начался, а в Вильнюсе продолжается метеорологическое лето. Однако стоит заметить, что на следующей неделе похолодает, погода летней уже не будет. Однако разрешение на проведение работ в этом году было выдано.