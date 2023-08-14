Жителей просят следить за расписаниями поездов, из-за ремонта бывают задержки

Компания "Литовские железные дороги" ("ЛЖД", LTG) сказала журналистам, что из-за ремонтных работ постоянно пересматривают расписание поездов.

"Сейчас на маршруте Вильнюс-Каунас на участке Вевис-Жасляй ведутся ремонтные работы. Чтобы не мешать пассажирскому сообщению, большую часть работ выполняют по ночам, но в некоторых случаях ремонт затягивается. По этой причине некоторые поезда приходят с опозданием", – сказано в сообщении.

По данным компании, чтобы пассажиры могли планировать свое время и поездку, во время ремонта могут менять расписание поездов.

"Обращаем внимание, что опоздания поездов - это единичные случаи, а общая пунктуальность маршрута Вильнюс-Каунас составляет 98%. Однако если пассажиры едут на международном поезде, то задержки встречаются чаще", – сказано в комментарии.

На сайте компании есть уведомление, согласно которому, из-за ремонта 5–18 августа меняется расписание поездов Вильнюс-Клайпеда (Нида)–Вильнюс, Вильнюс–Шяуляй–Вильнюс и Каунас–Шяуляй–Каунас.