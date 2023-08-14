14 августа 2023 г. 15:20

Жителей просят следить за расписаниями поездов, из-за ремонта бывают задержки

 
ru.DELFI.lt
„LTG Link“ traukiniai
„LTG Link“ traukiniai
ФОТО: Lietuvos geležinkeliai

Движение поездов между Вильнюсом и Каунасом корректируют ремонтные работы, поэтому пассажиры должны быть готовы к опозданиям и следить за расписанием. В редакцию Delfi обратилась читательница, которая сказала, что уже дважды менялось время прибытия поезда из Каунаса в Вильнюс.

Компания "Литовские железные дороги" ("ЛЖД", LTG) сказала журналистам, что из-за ремонтных работ постоянно пересматривают расписание поездов.

"Сейчас на маршруте Вильнюс-Каунас на участке Вевис-Жасляй ведутся ремонтные работы. Чтобы не мешать пассажирскому сообщению, большую часть работ выполняют по ночам, но в некоторых случаях ремонт затягивается. По этой причине некоторые поезда приходят с опозданием", – сказано в сообщении.

По данным компании, чтобы пассажиры могли планировать свое время и поездку, во время ремонта могут менять расписание поездов.

"Обращаем внимание, что опоздания поездов - это единичные случаи, а общая пунктуальность маршрута Вильнюс-Каунас составляет 98%. Однако если пассажиры едут на международном поезде, то задержки встречаются чаще", – сказано в комментарии.

На сайте компании есть уведомление, согласно которому, из-за ремонта 5–18 августа меняется расписание поездов Вильнюс-Клайпеда (Нида)–Вильнюс, Вильнюс–Шяуляй–Вильнюс и Каунас–Шяуляй–Каунас.

Продолжительность поездки увеличивается на 10-41 минуту.

Обновленные расписания можно найти на сайте LTG, пассажиров, которые купили билеты по интернету, об изменениях информируют по эл. почте.

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