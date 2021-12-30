Работникам VASA каждый день приходится сталкиваться со скользкими и нечищенными дорогами. Однако, по их словам, такое бывает только в садоводческих товариществах и в районах индивидуальных домов.
"Работники VASA, если им сообщают о невывезенном мусоре, сразу же контактируют со службами, отвечающими за уборку дорог, к руководителям садоводческих товариществ и жителям, просят привести в порядок дорогу, тогда все контейнеры будут обслуживать по графику", сказала пресс-сектретарь VASA Симона Грикшайте.
Если работник компании VASA не может подъехать к контейнеру, то в следующий раз машина за мусором приедет в установленное в графике время.
"В таких местах, куда сложно подъехать, устанавливают дополнительные контейнеры для общего пользования, чтобы у жителей индивидуальных домов было куда выбрасывать мусор, пока не вывезли мусор из их контейнеров", - сказала представитель VASA.
Эта просьба компании не касается жителей многоквартирных домов. Здесь сталкиваются с иными проблемами - подъезд к контейнерам часто заставляют машинами. Поэтому жителей просят соблюдать правила и не оставлять автомобили в неположенном месте.
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